Síguenos en:
Tendencias:
CRISTIANO RONALDO
DAVID OSPINA
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Preocupación en Real Madrid y en la Selección Colombia femenina; Linda Caicedo se retiró lesionada

Preocupación en Real Madrid y en la Selección Colombia femenina; Linda Caicedo se retiró lesionada

Linda Caicedo no pudo continuar en el partido que Real Madrid femenino enfrentó este sábado al Athletic Club por la Liga F de España.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 7 de nov, 2026
Comparta en:
Linda Caicedo, delantera y figura del Real Madrid femenino.
Linda Caicedo, delantera y figura del Real Madrid femenino.
Foto: Getty Imágenes

Hay preocupación en el Real Madrid femenino y en la Selección Colombia femenina. La delantera Linda Caicedo se retiró lesionada del partido por la décima jornada de la Liga F que disputó su equipo contra el Athletic Club, este sábado, en el Santa María de Lezama, en Bilbao.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

La jugadora vallecaucana sintió una molestia cuando el reloj marcaba el minuto 60 del encuentro. Tras realizar una maniobra individual dentro del área y golpear el balón, al intentar rematar, Caicedo Alegría evidenció un fuerte dolor en su pierna izquierda —la de apoyo— y cayó tendida de inmediato sobre el césped.

Publicidad

Últimas noticias

Álvaro Montero Boca Juniors
Colombianos en el exterior

Álvaro Montero y la alegría en Boca Juniors por ausencia en Selección Colombia; "acá es clave"

Jhon Córdoba y un festejo de gol con Krasnodar.
Colombianos en el exterior

Vea acá el gol de Jhon Córdoba para Krasnodar vs. CSKA Moscú por la Liga Premier de Rusia

Tras ser atendida durante varios minutos por los servicios médicos del Real Madrid femenino, la figura de las 'merengues' y de la 'tricolor' tuvo que abandonar la cancha asistida por sus compañeras, sin poder apoyar el pie afectado.

Publicidad

Además, esta acción en la que salió lesionada Linda fue revisada en el VAR para señalar un posible penalti tras el contacto; no obstante, la árbitra del compromiso determinó que no existió tal infracción.

A la espera del parte médico oficial por parte de la escuadra blanca, en el entorno de la Selección Colombia prima la preocupación por la salud de la exDeportivo Cali.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Igualmente, la posible baja de Linda Caicedo representa un duro contratiempo para la escuadra 'merengue' en un tramo decisivo de la temporada, con importantes compromisos en el horizonte tanto en la Liga F como en la Champions League femenina.

Publicidad

¿Cómo quedó el partido entre Athletic Club de Bilbao y Real Madrid femenino?

Las dirigidas por Pau Quesada igualaron 1-1 en su visita al Athletic Club en el estadio Santa María de Lezama, en Bilbao.

Tras un primer tiempo sin anotaciones, el Real Madrid femenino tomó la ventaja al minuto 84 por medio de Eva Navarro; sin embargo, las locales reaccionaron en el tiempo de adición y sellaron el empate definitivo al 90+2', a través de Ane Campos.

Relacionados

Linda Caicedo

Real Madrid femenino

Selección Colombia Femenina

Publicidad

Publicidad

Publicidad