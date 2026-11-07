Preocupación en Real Madrid y en la Selección Colombia femenina; Linda Caicedo se retiró lesionada

Hay preocupación en el Real Madrid femenino y en la Selección Colombia femenina. La delantera Linda Caicedo se retiró lesionada del partido por la décima jornada de la Liga F que disputó su equipo contra el Athletic Club, este sábado, en el Santa María de Lezama, en Bilbao.

La jugadora vallecaucana sintió una molestia cuando el reloj marcaba el minuto 60 del encuentro. Tras realizar una maniobra individual dentro del área y golpear el balón, al intentar rematar, Caicedo Alegría evidenció un fuerte dolor en su pierna izquierda —la de apoyo— y cayó tendida de inmediato sobre el césped.

Publicidad

Tras ser atendida durante varios minutos por los servicios médicos del Real Madrid femenino, la figura de las 'merengues' y de la 'tricolor' tuvo que abandonar la cancha asistida por sus compañeras, sin poder apoyar el pie afectado.

Publicidad

Además, esta acción en la que salió lesionada Linda fue revisada en el VAR para señalar un posible penalti tras el contacto; no obstante, la árbitra del compromiso determinó que no existió tal infracción.



A la espera del parte médico oficial por parte de la escuadra blanca, en el entorno de la Selección Colombia prima la preocupación por la salud de la exDeportivo Cali.

Igualmente, la posible baja de Linda Caicedo representa un duro contratiempo para la escuadra 'merengue' en un tramo decisivo de la temporada, con importantes compromisos en el horizonte tanto en la Liga F como en la Champions League femenina.

Problemas en el Real Madrid. Linda Caicedo se ROMPE y no puede ni apoyar el pie. Tremenda noticia negativa, porque es la estrella del equipo.



Vaya mazazo para las blancas. pic.twitter.com/WsFGQlfHMl — Jonay Amaro (@AmaroJonay) November 7, 2026

Publicidad

¿Cómo quedó el partido entre Athletic Club de Bilbao y Real Madrid femenino?

Las dirigidas por Pau Quesada igualaron 1-1 en su visita al Athletic Club en el estadio Santa María de Lezama, en Bilbao.

Tras un primer tiempo sin anotaciones, el Real Madrid femenino tomó la ventaja al minuto 84 por medio de Eva Navarro; sin embargo, las locales reaccionaron en el tiempo de adición y sellaron el empate definitivo al 90+2', a través de Ane Campos.