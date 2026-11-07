Vladimir Marín vive en Paraguay y ve cerca la crisis bancaria; "la gente humilde anda angustiada"

Durante la presente semana estalló una crisis sin precedentes en Paraguay, por la quiebra del Ueno Bank, una entidad en la que tenían depositados sus dineros miles de personas y empresas, que tuvo como consecuencia la salida del presidente de la República Santiago Peña y el nombramiento de Pedro Alliana, quien asumió funciones en medio del descontento de los paraguayos.

Pues bien, Gol Caracol encontró en Asunción al exfutbolista colombiano Vladimir Marín, quien se radicó allí y que se encuentra con su familia en la capital de la nación guaraní.

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"Gracias a Dios tenía mi cuenta en otro banco", expresó de entrada el antioqueño, que jugó en clubes como Deportivo Cali, Nacional, Independiente Medellín, Águilas y en Olimpia, Libertad y Sportivo Luqueño, entre otros.

Vladimir Marin, exfutbolista colombiano en Olimpia Paraguay AFP

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El otrora lateral izquierdo o volante también comentó que "la gente se encuentra un poco preocupada, un poco angustiada por lo que está pasando y por lo que viene ocurriendo. La gente humilde, la que vive al día a día se nota inquieta y a la expectativa de lo que pueda pasar. Ya llegó un nuevo Presidente y cultivan esperanzas de que les solucionen".



Según las informaciones que ha escuchado el colombiano, las personas que tienen cantidades manejables en la entidad bancaria estarían con opciones cercanas de recuperar su dinero, mientras que otros tendrían que aguardar por un mayor tiempo.

"En años anteriores se presentaron crisis peores, y el paraguayo salió adelante con mucha garra, con mucho ímpetu, con mucha fe en Dios. Ahora esperan que esto va a ser pasajero. Amo este país, le tengo mucho cariño. Tengo gran parte de mi familia, todos mis hijos están acá, tengo hijo paraguayo, entonces creo que el amor por este país es muy grande, por eso uno también hace votos para que todo se les pueda solucionar", finalizó Vladimir Marín.

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Cabe indicar que en pocos años, el referido banco se convirtió en auspiciante de varios de los equipos más importantes de la primera división paraguaya: Olimpia, Cerro Porteño, Guaraní, Sportivo Luqueño y Rubio Ñu.

Su marca llegó incluso a incorporarse a los nombres de dos estadios emblemáticos: el Defensores del Chaco, propiedad de la Asociación Paraguaya de Fútbol, y La Nueva Olla, de Cerro Porteño. Además que Ueno Bank es patrocinador de la Copa Sudamericana, de la Conmebol.