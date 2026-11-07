Álvaro Montero y la alegría en Boca Juniors por ausencia en Selección Colombia; "acá es clave"

En Argentina celebran la no convocatoria de Álvaro Montero a la Selección Colombia, en el tramo final de la temporada en el cono sur para Boca Juniors, y teniendo tan cerca la final de la Copa Sudamericana 2026, que será frente a Atlético Mineiro, en Barranquilla.

Aunque Néstor Lorenzo no ha confirmado la razón de la ausencia del guardameta guajiro, todo indica que sería por lo que tiene en juego el equipo 'xeneize', algo que como mencionan en el diario 'El Clarín' son "buenas noticias para el Vasco Arruabarrena".

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Y es que en Argentina, de hecho, tomó por sorpresa que Álvaro Montero no fuera incluido en la lista de convocados de Néstor Lorenzo para los duelos frente a Chile. Los goleros citados fueron Devis Vásquez, Camilo Vargas y Aldair Quintana.

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"El buen presente del arquero xeneize hacía pensar que podía ser convocado por el seleccionado cafetero para la próxima fecha FIFA, que se disputará entre el 11 y el 17 de noviembre. De haber sido citado, podría haberse perdido uno de los compromisos más importantes del semestre para el equipo del Vasco Arruabarrena. Finalmente, el técnico argentino optó por otros arqueros", detallaron en el citado medio argentino.



En el cono sur ya hay respeto y elogios para el guajiro, quien fue de menos a más desde su llegada a Boca Juniors. "Montero se convirtió en una pieza importante del conjunto boquense. Si bien tuvo algunas dificultades durante sus primeros partidos y recibió cuestionamientos de los hinchas, con el correr de los encuentros logró ganarse la confianza de la gente gracias a sus buenas actuaciones y a los partidos en los que mantuvo el arco en cero", resaltaron sobre el alto nivel que está mostrando, siendo fundamental en varios partidos en la temporada.

Álvaro Montero, arquero de Boca Juniors. Foto: AFP

Pero además de que había preocupación porque se pudiera perder encuentros del balompié argentino, donde también anda por buen momento el elenco de Buenos Aires, los ojos estaban puestos en "otra posible complicación que habría sido su disponibilidad para la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro, programada para el 21 de noviembre, apenas cuatro días después del cierre de la fecha FIFA. Además del poco tiempo de recuperación, una eventual molestia o lesión durante los amistosos podría haber condicionado su presencia en el partido decisivo".