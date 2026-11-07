Jhon Córdoba dijo 'presente' en el marcador este sábado para Krasnodar, en partidazo contra el CSKA Moscú en el fútbol de Rusia.

El tanto del delantero chocoano llegó sobre el minuto 16, luego de aprovechar un centro al área y definir, casi cayéndose, con pierna diestra para establecer el 1-0 parcial.

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Vea acá el gol de Jhon Córdoba para Krasnodar vs. CSKA Moscú por la Liga Premier de Rusia: