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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea acá el gol de Jhon Córdoba para Krasnodar vs. CSKA Moscú por la Liga Premier de Rusia

Vea acá el gol de Jhon Córdoba para Krasnodar vs. CSKA Moscú por la Liga Premier de Rusia

Este sábado, el delantero colombiano Jhon Córdoba dijo 'presente' en el marcador para Krasnodar en partidazo contra el CSKA Moscú en el fútbol de Rusia. ¡Vea acá el VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 7 de nov, 2026
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Jhon Córdoba y un festejo de gol con Krasnodar.
Jhon Córdoba y un festejo de gol con Krasnodar.
Foto tomada del X de @FCKrasnodar

Jhon Córdoba dijo 'presente' en el marcador este sábado para Krasnodar, en partidazo contra el CSKA Moscú en el fútbol de Rusia.

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El tanto del delantero chocoano llegó sobre el minuto 16, luego de aprovechar un centro al área y definir, casi cayéndose, con pierna diestra para establecer el 1-0 parcial.

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