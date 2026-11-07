Síguenos en:
Tendencias:
CRISTIANO RONALDO
DAVID OSPINA
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Encendidas las alarmas en Bayern Múnich: Manuel Neuer otra vez se lesiona, esta vez contra el Mainz

Encendidas las alarmas en Bayern Múnich: Manuel Neuer otra vez se lesiona, esta vez contra el Mainz

Manuel Neuer, de 40 años, pidió el cambio antes del descanso tras resentirse del pie izquierdo, a la espera de pruebas médicas que determinen el alcance del problema.

Por: EFE
Actualizado: 7 de nov, 2026
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Manuel Neuer, arquero del Bayern Mùnich
Manuel Neuer, arquero del Bayern Mùnich
Transmisión

Manuel Neuer, portero del Bayern Múnich, se lesionó este sábado en el pie izquierdo, el mismo en el que sufrió una lesión recientemente, durante la primera parte del encuentro que disputa su equipo frente al Mainz correspondiente a la novena jornada de la Bundesliga.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

La acción se produjo en el minuto 40, cuando el guardameta alemán salió de su portería para intentar despejar un balón que terminó tocando de cabeza su compañero Jonathan Tah. La pelota superó a Neuer y llegó hasta el surcoreano Lee Jae-sung, que marcó de cabeza. Sin embargo, el tanto fue anulado por fuera de juego.

Publicidad

Últimas noticias

Atlético de Madrid y Barcelona se enfrentan este domingo por la Liga de España.
Gol Caracol

Los once datos que marcan el Atlético de Madrid vs. Barcelona por Liga de España

Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid
Gol Caracol

Prueba para Julián Álvarez tras ‘novela’ con Barcelona; así lo ven en Atlético antes del partido

Publicidad

Durante la jugada, Neuer sufrió molestias en el pie izquierdo, una zona en la que ya había padecido problemas físicos esta temporada. El portero alemán se perdió cuatro de los últimos cinco partidos del Bayern por unas molestias persistentes y una irritación en el tendón del pie izquierdo acompañadas de una acumulación de líquido.

Fue sustituido por Urbig en el minuto 44 y por el momento, se desconoce el alcance de la lesión del veterano guardameta alemán, de 40 años.

Relacionados

Manuel Neuer

Liga Alemana

Bayern Munich

Publicidad

Publicidad

Publicidad