Luis Díaz, incluido en particular frase desde Bayern Múnich; “piensa que seremos más débiles”

Bayern Múnich sigue imparable en la presente temporada en todos los frentes en los que está jugando. El sábado sumó su noveno triunfo en la misma cantidad de partidos en la Bundesliga, en un duelo en el que no comenzaron como titulares sus tres figuras principales en ataque: Harry Kane, Luis Díaz y Michael Olise.

Por eso, luego del triunfo 3-0 sobre el Bayer Leverkusen con una nómina alterna, al técnico Vincent Kompany le preguntaron sobre su decisión de dejar en el banquillo durante la mayoría del duelo a algunos de sus mejores jugadores.



DT de Bayern Múnich habla de suplencia de Luis Díaz

El estratega belga Vincent Kompany decidió aprovechar y dejar un mensaje sobre la nómina que tiene el equipo bávaro, en especial tras un buen juego colectivo y buenas individualidades, a pesar de no poner la titular estelar desde el pitazo inicial.

“La gente piensa que seremos más débiles porque Harry Kane, Lucho Díaz y Michael Olise están en el banquillo. Queremos demostrar lo contrario”, aseguró el DT del Bayern Múnich para ‘Sky Sports’ tras el encuentro del sábado contra Bayer Leverkusen.

Para terminar, Kompany aseguró que “este equipo tiene la energía, el espíritu y el entusiasmo para jugar con la misma fuerza, aunque la calidad sea diferente”, dejando claro que los futbolistas que no son habituales titulares también responden a la exigencia de la temporada.

Luis Díaz tras la victoria del Bayern Múnich frente al Leverkusen por la Liga de España. AFP

De hecho, sobre el tema de los cambios que realizó, al técnico del Bayern Múnich no le gusto que le dijeran que era rotación por el rival que enfrentaban y porque se le aproxima el enfrentamiento frente al PSG, por Champions League (martes 4 de noviembre).

"Rotación no, yo lo llamo competencia. Es normal que los rivales se motiven cuando ven que algunos jugadores no están disponibles", fue la respuesta de Kompany en la rueda de prensa, quien aprovechó para destacar la excelente campaña que están teniendo, estando invictos aún en todas las competencias. "Necesitas un poco de suerte para marcar los goles, y lo hicimos. Hemos ganado 15 partidos, lo cual es bueno, pero tenemos que seguir así. Todavía no es suficiente", cerró diciendo el DT de los bávaros, quien espera mantener el ritmo y ganar títulos.



¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz y el Bayern Múnich?

El siguiente compromiso del equipo alemán será en el partido más atractivo de la fecha de la Champions League, visitando al PSG en el estadio Parque de Los Príncipes, el martes 4 de noviembre (3:00 p.m.). Luego de ese duelo volverán a la acción en la Bundesliga midiéndose al Unión Berlín, el sábado 8 de noviembre (9:30 a.m.), en el estadio An der Alten Forsterei.

Luis Díaz con el Bayern Múnich - Foto: Bayern Oficial

Actualmente el Bayern Múnich donde juega Luis Díaz, es líder de la Liga de Alemania con 27 puntos, luego de nueve fechas. Por su lado, en la Liga de Campeones es segundo en la tabla de posiciones de la fase liga, con nueve unidades, las mismas que su próximo rival, el París Saint Germain.