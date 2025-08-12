Publicidad

Jhon Durán encendió las alarmas en Fenerbahçe; se retiró por lesión de juego de Champions League

Medios turcos reportaron una dolencia de Jhon Durán en el duelo Fenerbahçe vs. Feyenoord. Hizo un gol, pero salió en el complemento tras un golpe. Se espera posición oficial del club.