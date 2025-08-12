Jhon Durán encendió las alarmas en Fenerbahçe; se retiró por lesión de juego de Champions League

En la goleada 5-2 del Fenerbahçe frente al Feyenoord por la tercera ronda de la Champions League, se conoció una noticia que inquieta en nuestro país: Jhon Durán sufrió su primera lesión desde su llegada a Turquía.

El colombiano fue titular en el frente de ataque del equipo dirigido por José Mourinho y logró marcar su primer gol oficial con los ‘canarios amarillos’ al minuto 45+2. Sin embargo, la alegría duró poco.

Al minuto 62, Durán cayó de repente al suelo tras intentar impactar de cabeza un balón enviado por Youssef En-Nesyri. De inmediato, pidió el cambio, visiblemente afectado, y fue reemplazado por Anderson Talisca.

Ahora se espera que desde el cub turco hagan un pronunciamiento al respecto.



Momento de la lesión de Jhon Durán:

