Carlos Cuesta aún no se mueve de Turquía; rechazan primera oferta de un gigante sudamericano

Carlos Cuesta está cerca de abandonar tierras turcas. El defensa últimamente ha sonado en el mercado de fichajes porque su equipo, el Galatasaray, lo quiere vender a como de lugar. Sin embargo, en las últimas horas se informó que la primera oferta que llegó por el jugador, desde Brasil, concretamente del Vasco da Gama, fue rechazada.

El Vasco, que disputa el Brasileirao, cuenta en sus filas con Philippe Coutinho, y hasta hace poco con Dimitri Payet, figuras de talla internacional que le han dado mayor relevancia, pero no le han ayudado a consolidarse en los primeros puestos de su liga, en la cual actualmente se encuentran ubicados en la zona de descenso.

En consecuencia, el elenco brasileño ha hecho averiguaciones por Cuesta y por el también colombiano, Carlos Andrés Gómez, extremo del Rennes de Francia, en busca de revertir su situación en el rentado local e intentar clasificarse a las competiciones internacionales del próximo año.

El club sudamericano propuso una cesión con opción de compra, pero 'los leones' contestaron que solo contemplan una venta del central 'cafetero' de 26 años.

Según el diario 'Sporx' de este martes “Galatasaray quiere vender al jugador colombiano por 8 millones de euros”, por lo cual se ha abierto la puja por Cuesta por esa cantidad, y es ahí donde entra en escena un equipo ruso que también está interesado en sus servicios, el Spartak de Moscú.

De acuerdo con información del periodista Suleyman Rodop días atrás, el elenco ruso estaba muy cerca de cerrar su fichaje para la presente temporada, aunque todavía no ha sido confirmado por ninguno de los conjuntos.

El periplo de Cuesta por Turquía

El jugador de la Selección Colombia no ha tenido mucha continuidad en su equipo, tan solo ha jugado 9 encuentros, distribuidos en 626 minutos en todas las competiciones, y ha recibido 2 amarillas. Por lo cual, espera buscar un sitio en donde pueda regresar a su nivel y ser convocado nuevamente a la selección nacional, aprovechando que se acerca la última fecha doble de las eliminatorias al Mundial de 2026.

Carlos Cuesta, jugador colombiano al servicio del Galatasaray

Próximo partido del Galatasaray

Por ahora Cuesta deberá esperar si es transferido a otro equipo, o si el técnico Okan Buruk le da la oportunidad de jugar, cuando se midan contra el Fatih Karagümrük, este viernes 15 de agosto a la 1:30 p.m. (hora de Colombia), por la segunda fecha de la Super Liga de ese país.

