Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Durán generó furia en hinchas de Besiktas, tras golazo en clásico con Fenerbahce

Jhon Durán generó furia en hinchas de Besiktas, tras golazo en clásico con Fenerbahce

El goleador colombiano Jhon Durán le dio la victoria 3-2 al Fenerbahce luego de remontar el partido este domingo. En su celebración le lanzaron de todo.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 2 de nov, 2025
Comparta en:
Jhon Durán, futbolista colombiano
Jhon Durán celebra su gol en Besiktas vs Fenerbahce - Foto:
Femerbahce Oficial

Publicidad

Publicidad

Publicidad