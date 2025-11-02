Jhon Durán generó furia en hinchas de Besiktas, tras golazo en clásico con Fenerbahce

Fenerbahce logró una épica remontada y ganó 3-2 en el clásico contra el Besiktas, en condición de visitante, teniendo al colombiano Jhon Durán como el héroe de la noche en Turquía marcando el gol del tercer tanto que le dio los tres puntos a los 'canarios amarillos'.

El delantero antioqueño entró al minuto 66 y y al 83' él mismo se fabricó la jugada que terminó en un golazo y la victoria para su equipo, en lo que fue, además, su primera anotación en el campeonato de ese país, luego de dos meses de ausencia por lesión.



El gol de Jhon Durán que generó furia en el Besiktas

Lo cierto es que esa histórica anotación del futbolista colombiano llevó a que los hinchas del equipo local le lanzaran a él y a sus compañeros todo tipo de objetos, líquidos y más mientras celebraban en la esquina de la cancha.

Además, Jhon Durán luego del golazo en Besiktas 2-3 Fenerbahce se quitó la camiseta, se quedó mirando fijamente a un sector de la tribuna y de hecho hasta vio tarjeta amarilla por esa celebración lanzando la casaca a otro lado.

En redes sociales el viral festejo del antioqueño dio de qué hablar, por el desahogo personal, por lo que significó colectivamente y hasta por la gran anotación que él mismo se fabricó, presionando a la defensa, ganando la posesión y luego definiendo de gran manera para la victoria de los 'canarios amarillos'.