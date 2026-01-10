Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Durán le ganó el pulso a Dávinson Sánchez; campeón con Fenerbahce, en Turquía

Jhon Durán le ganó el pulso a Dávinson Sánchez; campeón con Fenerbahce, en Turquía

En la final de la Supercopa de Turquía, el delantero colombiano Jhon Durán celebró junto a sus compañeros tras el 2-0 contra Galatasaray, este sábado.

Por: EFE
Actualizado: 10 de ene, 2026
Comparta en:
Jhon Durán Fenerbahce
Jhon Durán celebrando con el Fenerbahce
Instagram Jhon Durán

Publicidad

Publicidad

Publicidad