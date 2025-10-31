Jhon Durán mira desde lo alto a todos los jugadores antes de Fenerbahce vs Beksitas; aún sin jugar

Este domingo, la Super Liga de Turquía tendrá uno de los enfrentamientos más ardientes del fútbol de ese país: el derbi entre Beşiktaş y Fenerbahce. Más allá de la histórica rivalidad y la pasión desbordada en las tribunas, el choque de esta jornada se define también por el poderío económico de dos plantillas, cuyo valor total combinado asciende a la asombrosa cifra de 22.430 millones de liras turcas.

El partido no solo pone en juego puntos vitales en la carrera por el título, sino que sirve como un escaparate directo para algunas de las estrellas más cotizadas de la liga, cuyos talentos son la principal inversión de ambos clubes.

Por el lado del Fenerbahçe, que llega con la ambición de mantener su dominio reciente, todas las miradas están puestas en el delantero Jhon Durán. El atacante colombiano, cuyo valor de mercado se estima en 35 millones de euros, es la pieza más cara del cuadro canario. No obstante, su participación es una seria incógnita, ya que el jugador ha estado alejado de las canchas por una larga lesión y apenas está volviendo a tener ritmo de competencia. El colombiano llegó como uno de los principales fichajes de su equipo, pero hasta ahora no ha demostrado lo suficiente en el campo, por lo que esta sería una gran oportunidad para que haga ver porque es el más caro de su club.

En la acera de enfrente, el Beşiktaş se encomienda a su joven capitán y estandarte: Orkun Kökçü. El centrocampista turco, valorado en 28 millones de euros, representa el músculo y la creatividad en el medio campo de las 'águilas negras'. La batalla en el centro del campo entre Kökçü y los volantes del Fenerbahce será crucial para dictar el ritmo del juego.

Jhon Durán, delantero colombiano del Fenerbahçe. OZAN KOSE/AFP

Publicidad

Este partido es históricamente un festival de disciplina e intensidad, donde las tarjetas rojas y amarillas son tan comunes como los goles. Si bien el Fenerbahçe ha mostrado una forma más dominante en la liga, con una solidez defensiva que le permite encadenar victorias, el Beşiktaş tiene la ventaja de jugar como local y la motivación extra de vencer a su archirrival para reencauzar una temporada irregular.

Este domingo, el clásico de Estambul no solo será una lucha por la supremacía deportiva, sino una colisión de dos de las plantillas más caras de Turquía. Habrá que ver si Jhon Durán parte como titular o si deberá esperar en el banco a que le den una chance de demostrar que vale todos esos millones de euros y que merece quedarse en el Fenerbahce.