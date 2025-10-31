Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Durán mira desde lo alto a todos los jugadores antes de Fenerbahce vs Beksitas; aún sin jugar

Jhon Durán mira desde lo alto a todos los jugadores antes de Fenerbahce vs Beksitas; aún sin jugar

Previo al partido de este domingo, entre Besiktas y Fenerbahce, ubican al delantero colombiano, Jhon Durán, como uno de los jugadores más importantes por una razón.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 31 de oct, 2025
Comparta en:
Jhon Durán
Jhon Durán con el Fenerbahce de Turquía - Foto:
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad