El técnico que hizo pasantía en el fútbol español y ahora quiere ascender a Patriotas a Liga BetPlay

A sus 35 años, Andrés Cárdenas, oriundo de Tunja, se ha convertido en una de las nuevas caras de la dirección técnica en el fútbol colombiano. Licenciado en Educación Física y especialista en Entrenamiento de Fútbol de la Universidad Juan de Castellanos, Cárdenas ha recorrido un camino de formación constante que hoy lo tiene al frente de Patriotas Boyacá, con la ilusión de llevar al equipo a los puestos de privilegio del Torneo BetPlay.

Antes de asumir el cargo principal, Cárdenas dirigió la categoría Sub-20 del conjunto boyacense y fue asistente técnico en el Torreyano, filial de Patriotas en la tercera división regional de España durante las temporadas 2023 y 2024. Su paso por el fútbol europeo le dejó enseñanzas valiosas tanto en lo táctico como en lo humano.

"Si ascendemos, nos van a mirar con otros ojos"

Andrés Cárdenas, técnico de Patriotas Patriotas

Publicidad

En diálogo con Gol Caracol, el entrenador del conjunto boyacense se refirió al presente del club y al objetivo de regresar a la primera división del balompié 'cafetero'.

“Se aprendió en España, una buena experiencia, se ve un nivel importante. Además, aproveché para ver fútbol en una zona donde juegan el Elche, Villarreal, Levante. El entrenador principal fue Carlos de las Cuevas”, contó Cárdenas sobre su experiencia internacional.

Publicidad

Su regreso a Colombia estuvo marcado por buenos resultados. Con la Sub-20 de Patriotas, logró una histórica participación: “Nos fue bien, llegué de director técnico, quedamos terceros, es la primera vez que se ocupa esa posición”, recordó el estratega.

Tras la salida de Jonathan Risueño, Cárdenas asumió el reto de dirigir al primer equipo y rápidamente logró consolidar un rendimiento destacado. “Frente a Orsomarso fue mi primer partido, luego de la salida del profesor Jonathan Risueño. Estábamos de once, se consiguieron ocho partidos seguidos ganados, empatamos dos y perdimos con Inter Palmira. Entonces esas estadísticas son importantes”, explicó sobre su proceso al frente del club.

Consciente del desafío que implica dirigir en una categoría tan competitiva, el técnico tunjano asegura que el grupo está enfocado en el objetivo. “Acá las expectativas son las de llegar a la final, el grupo se encuentra mentalizado, me gustaría tener una revancha con Jaguares. Creo que se viene trabajando bien”, señaló.

Finalmente, Cárdenas destacó el compromiso de sus jugadores y el valor de este momento para sus carreras: “A los jugadores les hemos dicho que es una oportunidad de trascender, que es bueno que nos vaya bien a todos, a ellos como jugadores y a mí como entrenador. Los invitamos a que trabajen, a que soñemos. Si ascendemos, nos van a mirar con otros ojos”.



¿Cuándo juega Patriotas?

En su objetivo de ascender a la máxima categoría del fútbol colombiano, Patriotas se medirá con el Real Cundinamarca en un encuentro válido por la primera fecha del cuadrangular B del Torneo BetPlay. El partido está programado para este sábado 1 de noviembre, a partir de las 2:00 p. m. (hora colombiana), en el Estadio Metropolitano de Techo.