Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
América vs. León, hora y dónde ver EN VIVO en TV a James Rodríguez por Liga MX

América vs. León, hora y dónde ver EN VIVO en TV a James Rodríguez por Liga MX

El equipo del ‘10’ de la Selección Colombia afrontará una difícil prueba frente a las ‘águilas’ del América, en lo que podría ser uno de los últimos partidos de James con 'la fiera'.

Por: Javier García
Actualizado: 31 de oct, 2025
James Rodríguez
James Rodríguez con el Club León - Foto:
León Oficial

