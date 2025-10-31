América vs. León, hora y dónde ver EN VIVO en TV a James Rodríguez por Liga MX

Uno de los partidos más atractivos de la jornada 16 de la Liga MX será el que disputen América de México y León, dos equipos con realidades opuestas pero con nombres de peso en sus plantillas. El compromiso genera especial expectativa por la presencia de James Rodríguez, jugador de la Selección Colombia, quien podría estar afrontando sus últimos encuentros con la Fiera antes de definir su futuro deportivo.

El cuadro de Ignacio Ambriz llega a este compromiso tras empatar 1-1 en condición de local frente a Pumas UNAM, en un duelo correspondiente a la fecha 15 del torneo. En aquel encuentro, José Alvarado adelantó a los de León, pero el conjunto universitario igualó con tanto de José Caicedo, rescatando un valioso punto en el estadio Nou Camp. Pese al resultado, el equipo guanajuatense continúa en una posición comprometida dentro de la tabla general y necesita sumar de a tres para mantener vivas sus opciones de avanzar a la fase final.

Hora y dónde ver EN VIVO América vs. León por Liga MX

James Rodríguez en duelo con León, por la Liga MX. Foto: Getty Images.

Por la fecha 16 de la Liga MX, América de México recibirá a León este sábado 1 de noviembre a partir de las 10:10 p. m. (hora colombiana). El compromiso se disputará en el Estadio Ciudad de los Deportes y contará con transmisión en vivo a través de 'Canal 5', 'TUDN' y 'ViX Premium', además del minuto a minuto en Gol Caracol.



¿Cómo viene América de México?

El conjunto dirigido por André Jardine también llega tras un empate, luego de igualar 2-2 en su visita al Mazatlán en la jornada anterior. Las ‘águilas’, que cuentan con los colombianos Cristian Borja y José Zúñiga, continúan mostrando un alto nivel ofensivo, aunque con algunos ajustes pendientes en defensa.

Actualmente, América se ubica cuarto en la tabla de posiciones con 31 puntos, consolidándose en la zona de clasificación directa a los cuartos de final. En contraste, León ocupa la penúltima posición con 13 unidades, por lo que cada partido se ha convertido en una final para los dirigidos por Ambriz.



Antecedentes

La última vez que América y León se enfrentaron por Liga MX fue el 19 de febrero, en un partido que terminó empatado 1-1. En esa ocasión, Andrés Zendejas marcó para las ‘águilas’, mientras que James Rodríguez fue el encargado de anotar el gol del conjunto de Guanajuato.