Luis Díaz, líder absoluto en Alemania de tabla de 'cracks' en la que nadie quiere aparecer

La llegada de Luis Díaz al Bayern Múnich de Alemania no ha pasado desapercibida, pues los 75 millones de euros de su fichaje se constituyeron en el tercer monto más alto desembolsado por el elenco bávaro por un refuerzo, ya que en el pasado la escuadra muniquesa había pagado 90 millones por el goleador británico Harry Kane y 80 por el defensa francés Lucas Hernández.

Por ello, eran grandes las expectativas sobre el desempeño del popular ‘Lucho’, que venía de lucir con el Liverpool de Inglaterra, donde hoy lo extrañan, ya que arribó a territorio germano como una estrella de primer nivel.

Y aunque el ‘cafetero’ no ha sido inferior a la responsabilidad y ha brillado como nunca se le había visto, al mismo tiempo apareció en un listado que ningún delantero quisiera integrar. Lo singular es que está en el primer lugar.

De hecho, los 8 goles y 5 asistencias que lleva en los 14 partidos oficiales que ha disputado con el Bayern no han servido para librarse de la particular clasificación que domina. Incluso, ser el segundo artillero de su equipo tampoco le ha sido suficiente para quitarse el señalamiento.



Esta es la clasificación que Luis Díaz lidera en la Bundesliga

El colombiano aparece de primero en la lista de jugadores de la Liga de Alemania que más opciones claras de gol desperdicia.

Publicidad

El listado fue hecho por el diario Sport Bild, uno de los más populares en suelo teutón, que contabiliza por iniciativa propia ese tipo de situaciones.

En ese sentido, en 8 fechas, al guajiro se le asignan 6 fallos en oportunidades inmejorables para mandar el balón al fondo de la red.

Publicidad

Por ello, hasta una leyenda del Bayer, como Lothar Matthäus, dijo que ese aspecto por ahora se le perdona, pero le pidió afinar su puntería de cara a encuentros importantes: “Que no lo haga contra el Real Madrid".

No obstante, lo destacable es que Díaz es el tercer goleador de la Bundesliga con 5 anotaciones y el segundo asistidor del certamen, con 4. Es decir, en promedio, influye en más de un gol a favor de su club por jornada, rendimiento envidiable para cualquier jugador.