Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Con Luis Suárez en cancha, Sporting Lisboa venció 2-0 al Alverca y mete presión al Porto

Con Luis Suárez en cancha, Sporting Lisboa venció 2-0 al Alverca y mete presión al Porto

El delantero colombiano fue titular en la victoria de su equipo por la fecha 10 de la Liga de Portugal, resultado con el que igualaron en puntos con los ‘dragones’.

Por: EFE
Actualizado: 31 de oct, 2025
Comparta en:
Luis Suárez durante el partido de Sporting de Lisboa frente al Alverca
Luis Suárez durante el partido de Sporting de Lisboa frente al Alverca
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad