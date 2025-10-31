Con Luis Suárez en cancha, Sporting Lisboa venció 2-0 al Alverca y mete presión al Porto

El Sporting se impuso en casa 2-0 al Alverca, propiedad del jugador del Real Madrid Vinícius Júnior, en su misión de acercarse al liderato, que domina desde el inicio de la temporada el Oporto.

Tras una primera parte sin goles, el colombiano Luis Suárez anotó un gol que, tras la revisión del VAR, fue anulado por fuera de juego, rompiendo así la racha de cinco jornadas seguidas que llevaba anotando el de Santa Marta en la liga portuguesa.

Pocos minutos después de la anulación, el griego Fotis Ioannidis marcó con un cabezazo el primero del vigente campeón de la Liga.

El resultado lo selló el portugués Pedro Gonçalves, conocido como 'Pote', en el 74 tras una asistencia del danés Morten Hjulmand.

Con esta victoria, los leones suman 25 puntos en la clasificación general, los mismos que el líder Oporto, a la espera de que dispute su partido esta jornada.

Los 'dragones' de Samu Aghehowa y Gabri Veiga se medirán el domingo al Braga dirigido por Carlos Vicens en un choque 'español' que será el plato fuerte de la décima jornada de la Liga de Portugal.

El sábado, el Benfica (3º), dirigido por el técnico José Mourinho, viajará a la ciudad norteña de Guimarães para enfrentarse al Vitória Sport Clube (8º) del defensa español Óscar Rivas.



Números de Luis Javier Suárez con Sporting de Lisboa

Luis Javier Suárez festeja el gol que marcó con Sporting Lisboa al Nápoles en la Champions League. AFP

Desde que se enfundó la camiseta del conjunto lisboeta para la presente temporada, Luis Javier Suárez ha disputado un total de 15 partidos en todas las competiciones, registrando ocho goles y dos asistencias.



¿Cuándo vuelve a jugar Sporting?

Luego del triunfo frente al Alverca, el equipo de Luis Javier Suárez volverá a tener acción el martes 4 de noviembre, cuando se enfrente a la Juventus en condición de visitante desde las 3:00 p. m. (hora colombiana), en un encuentro válido por la cuarta fecha de la fase de liga de la Champions League.