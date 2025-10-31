Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Hora y TV para ver todos los partidos de la Selección Colombia en el Mundial Sub-17 de 2025

Hora y TV para ver todos los partidos de la Selección Colombia en el Mundial Sub-17 de 2025

Las presentaciones de la escuadra ‘cafetera’ en la Copa del Mundo de Catar se podrán observar el directo mediante varias señales gratuitas de televisión abierta y vía web.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 31 de oct, 2025
Comparta en:
Selección Colombia Sub-17: hora y TV para los partidos en el Mundial de Catar de 2025.jpg
La Selección Colombia Sub-17 se podrá observar en vivo por TV.
Foto: FCF.

Publicidad

Publicidad

Publicidad