Hora y TV para ver todos los partidos de la Selección Colombia en el Mundial Sub-17 de 2025

El Mundial Sub-17 de Catar 2025 se llevará a cabo entre el lunes 3 de noviembre y el jueves 27 del mismo mes con 48 equipos, entre los que está la Selección Colombia, divididos en 12 grupos, cantidad que por primera vez se implementará en campeonatos organizados por la FIFA y cuyos encuentros tendrán transmisión en directo por TV.

El combinado ‘cafetero’ hará parte del cuadrangular G, en el que deberá enfrentar, en su orden, a Alemania, Corea del Norte y El Salvador en duelos programados para los días martes 4, viernes 7 y lunes 10 de noviembre, respectivamente.

Pero esto no será todo, ya que la contienda inaugural, entre Catar e Italia, también tendrá transmisión, así como todos los cotejos de rondas posteriores a los que avancen los dirigidos por Fredy Hurtado.

La Copa del Mundo, que se desarrollará en horario matutino de Colombia por la diferencia horaria con Medio Oriente, tendrá un novedoso formato en el que los 2 primeros de cada grupo y los 8 mejores terceros avanzarán a dieciseisavos de final, instancia a partir de la cual se jugará bajo el sistema de eliminación directa hasta la final.

Publicidad

Además, todas las contiendas, 104 en total, se escenificarán en las canchas del complejo deportivo Aspire Zone, mientras que el estadio Internacional Khalifa recibirá la final.

Este será el primero de una serie de Mundiales Sub-17 que se harán anualmente en Catar hasta 2029, año en el que finaliza el contrato entre ese Estado y la FIFA.



Hora y TV para ver a la Selección Colombia en el Mundial Sub-17 2025

Los partidos de la Copa del Mundo se podrán observar en directo mediante el Canal Caracol HD2, las señales digitales de Gol Caracol y la aplicación Ditu.

Publicidad

Programación:

⦁ Partido inaugural: Catar vs. Italia

Fecha: lunes 03 de noviembre

Hora: 10:45 horas a. m. (de Colombia)

TV: Caracol HD2, Gol Caracol y Ditu

⦁ Selección Colombia vs. Alemania

Fecha: martes 4 de noviembre

Hora: 9:45 a. m. (de Colombia)

TV: Caracol HD2, Gol Caracol y Ditu

⦁ Selección Colombia vs. El Salvador

Fecha: viernes 7 de noviembre

Hora: 7:30 a. m. (de Colombia)

TV: Caracol HD2, Gol Caracol y Ditu

⦁ Selección Colombia vs. Corea del Norte

Fecha: lunes 10 de noviembre

Hora: 8:30 a. m. (de Colombia)

TV: Caracol HD2, Gol Caracol y Ditu