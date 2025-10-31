El elogio que le faltaba a Luis Díaz por su nivel en Bayern Múnich; "en la edad perfecta"

Luis Díaz pasó la página del Liverpool, llegó a Bayern Múnich y se acopló rápidamente. Ya son 1.168 minutos, repartidos en 14 partidos, entre Bundesliga, Champions League, Supercopa de Alemania y Copa de Alemania. Allí, ha marcado ocho tantos y brindado cinco asistencias, siendo uno de los jugadores que más ha participado en la generación de goles en el equipo.

Por eso, los elogios no se han hecho esperar por parte de hinchas, periodistas, compañeros y cuerpo técnico. De hecho, en esta ocasión, quien habló fue su entrenador, Vincent Kompany. En rueda de prensa previa al juego frente a Bayer Leverkusen, programado para este sábado 1 de noviembre, a las 12:30 p.m. (Hora Colombia), el estratega se refirió al caso del guajiro.

"Está acostumbrado a este nivel de intensidad; ha pasado por muchas rachas con tres partidos en poco tiempo. Se le ve en plena forma, sin señales de fatiga. Tiene la edad perfecta para afrontarlo. Si necesita descansar, tenemos opciones, pero por ahora solo quiere jugar y ya", afirmó el belga, haciendo referencia al poco descanso que ha tenido el delantero colombiano.

Pero no fue lo único que dijo el estratega. En su intervención, aprovechó la oportunidad para dar su opinión sobre el apretado calendario al que se enfrentan en la vigente temporada. Y es que la cantidad de partidos ha sido una queja constante por parte de los futbolistas. Razón por la que la cabeza del Bayern Múnich no fue ajeno a ello y respondió con contundencia.

"No hay periodo más duro que jugar tres partidos en seis días, más cuando dos de ellos son fuera de casa. Es exigente, pero estamos acostumbrados. Nuestros objetivos no cambian solo porque el calendario no sea el ideal; seguimos queriendo ganar, independientemente de cualquier cosa o decisión", añadió Vincent Kompany, que tuvo halagos para otro de sus dirigidos.

Jonas Urbig es un joven guardameta, de 22 años, que fichó con el Bayern, en enero de 2025, firmando un contrato por cuatro años y medio. Su camino inició en el Colonia II y gracias a su buen nivel, ascendió al equipo principal. Con el fin de sumar minutos, fue a préstamo a Jahn Ratisbona y al SpVgg Greuther Fürth, llamando la atención en Múnich, donde lo ficharon.

"Cuando Jonas llegó, fue titular de inmediato en la Champions League contra Bayer Leverkusen y demostró que puede ayudar. Pero con un guardameta como Manuel Neuer, hay que ir poco a poco. Seguiremos confiando en él; cuando le llegue su oportunidad, tendremos la misma fe que antes porque siempre ha demostrado sus capacidades", sentenció el entrenador.