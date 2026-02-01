Jhon Durán, ni a Francia, ni a España ni a Italia; tres clubes le habrían dicho 'no' a ficharlo

Jhon Durán acapara las portadas de los medios europeos luego de que sonara para varios clubes y dieran por sentada su salida del Fenerbahçe. Al Nassr, dueño de su ficha, está abierto a escuchar propuestas, pero en las últimas horas, tres opciones quedaron descartadas. En Francia, España e Italia le dijeron "no" al canterano del Envigado.



Juventus dijo 'no' y puso los ojos en rival de Durán en Turquía

Uno de los clubes que más sonaba como opción para el delantero de 22 años era la 'Vecchia Signora'. Los italianos le vienen apostando a jugadores jóvenes, pero con gran futuro y proyección, un panorama perfecto para Durán. No obstante, desde Turquía aseguran que "Mauro Icardi está receptivo a una oferta de la Juventus". El argentino actualmente milita en el Galatasaray, archirrival del Fenerbahçe.

🚨 Mauro Icardi, Juventus'tan gelen teklife sıcak bakıyor. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) February 1, 2026

Icardi no es el único nombre que tienta a los de Turín. Según Fabrizio Romano, con el colombiano no hay nada y por el contrario esperan un anhelado regreso. "La Juventus no ha enviado ninguna oferta ni propuesta por Jhon Durán hasta el momento a pesar de los informes recientes. La Juve planea esperar a Randal Kolo Muani hasta el final, todavía intentando recuperarlo con la decisión en manos del Tottenham", contó el especialista en el mercado de fichajes.

🚨⚪️⚫️ Juventus have not sent any bid or proposal for Jhon Duran so far despite recent reports.



Juve plan to wait for Randal Kolo Muani until the end, still trying to get him back with decision in Tottenham hands.



🎥🇮🇹 https://t.co/zv8PXNFMLG pic.twitter.com/wmKzXUWg80 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2026

Descartado en Atlético de Madrid por la llegada de otro delantero

El medio 'De Marke Sports' había contado que Durán era el plan B de los 'colchoneros' en dado caso de que se cayera el negoció con el nigeriano Ademola Lookman, de Atalanta.

Atletico Madrid, Ademola Lookman’ı kadrosuna katamazsa Jhon Duran’ı alternatif olarak düşünüyor. (Marca) pic.twitter.com/4SozKI8dOn — De Marke Sports (@demarkesports) January 31, 2026

Sin embargo, la transferencia sigue en pie, puesto que Lookman puso rumbo este domingo a Madrid para firmar nuevo contrato con el 'Atléti'.



Lookman, héroe del combinado bergamasco con un 'hat-trick' en la final de la Liga Europa ante el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, en lo que fue el primer título continental de la 'Dea', se presentó este domingo en el aeropuerto de Bérgamo (norte) para poner rumbo a la capital española.

El futbolista, Balón de Oro africano en 2024, se despidió de la afición de la 'Dea' con un escueto 'Ciao' (Adiós) a la cámara de Sky Sport Italia que le esperaba en el aeropuerto.

Lookman no entró en la convocatoria para el último duelo del Atalanta, disputado este domingo ante el Como 1907 (0-0).



En el Losc Lille de Francia tampoco convenció

Por último, en territorio galo también lo tuvieron en lista, pero lo descartaron. "Jhon Durán nunca estuvo cerca de fichar por el Lille, no hay chances de que se concrete un acuerdo", informó Fabrizio Romano.

🚨❌ Jhon Durán was never close to joining Lille, no chances for deal to happen.



Juventus are also focused on different targets. pic.twitter.com/mdT1cdIWnJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 1, 2026