René Higuita habló de la polémica entre Jhon Jáder Durán y Carlos 'Pibe' Valderrama

En los últimos meses, Jhon Jáder Durán ha dado de qué hablar más por sus actitudes que por lo que ha hecho en la cancha. Prueba de ello fue el cruce de palabras que protagonizó con Carlos Valderrama. Y es que 'el Pibe', en entrevista con 'ESPN', aseguró que el delantero se había sacado solo de la Selección Colombia por unas supuestas peleas con el resto del grupo.

Ante esto, el atacante 'cafetero' contestó a través de sus redes sociales oficiales con un extenso mensaje en el que afirmó que todos los señalamientos son "falsos", carentes de veracidad. "Quiero decir que uno como periodista, o mucho menos como jugador 'retirado', no se puede poner a hablar sin saber qué pasa, sin siquiera verificar, porque pierde credibilidad y daña su propia imagen", sentenció.

Al respecto, las opiniones no faltaron y quien habló fue René Higuita. En entrevista con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', el exguardameta analizó dicha situación, habló del Mundial 2026, de David Ospina y de la falta de ritmo y minutos de James Rodríguez a nivel de clubes.

¿De qué manera palpita el Mundial?

"Vivimos el Mundial como todas las copas del mundo. Antes, miramos un contenido, los hoteles, el clima, los viajes, la expectativa por quiénes van a ser llamados, en fin. Pero cuando ya se convoque, no hay disculpa de nada, ni viajes, ni clima que valgan, solo buenas sensaciones con nuestra Selección".



¿Quiénes son los arqueros que deben ser convocados?

"En eso siempre he sido muy respetuoso y trato de que la energía gire en torno a que la Selección, con el que el maestro, Néstor Lorenzo, llame, siempre esté bien acompañada y abrigada por nosotros como aficionados o exfutbolistas".

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¿Cómo está David Ospina?

"Lo llevamos, está bastante bien. Siempre le dan muy duro, pero es un arquero de mucha experiencia y ojalá que sea convocado. Él es un adelantado en la parte del fútbol y como un ser humano. No es fácil tolerar lo que se vive como futbolista y David Ospina es de los jugadores íntegros, que sabe llevar el mensaje dentro y fuera de la cancha, ya que con su silencio calma tantos ruidos".

Jhon Jáder Durán, delantero de la Selección Colombia, recibe indicaciones de Néstor Lorenzo AFP

¿Se vería en el cuerpo técnico de la Selección?

"El día que esté de técnico, lo haré, pero, por ahora, apoyo a Néstor Lorenzo, en sus decisiones, y le haré fuerza para que las cosas le salgan bien porque si eso pasa, se hablará bien de Colombia".

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¿Cuál es su opinión de la discusión entre Jhon Jáder Durán y Carlos 'el Pibe' Valderrama?

"Me subo a un segundo piso y empiezo a mirar qué sucede abajo y esto no cambia, sigue igual. En algún momento, me preguntaban qué hacer para que el fútbol evolucione y se hablaba de lo que tenemos que hacer con la sociedad, los jugadores y los hinchas para llevar un mejor mensaje. Hay que llevar buenas personas".

¿A quiénes ve como favoritos a ganar el Mundial?

"En Sudamérica, meto a Argentina, Brasil, Uruguay y Colombia, a la que meto que va calladita y sea la sorpresa. Y de las otras, pongo a Francia, que no se puede descartar, Inglaterra, Alemania y España. Hay de todo".

¿Le preocupa que James Rodríguez no tenga tantos minutos?

"Vamos a hacerle fuerza a los que llame Néstor Lorenzo. James ha sido un referente, juegue o juegue en sus equipos, ya que cuando está en la Selección, se pone la '10' y rinde".