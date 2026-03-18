Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / René Higuita habló de la polémica entre Jhon Jáder Durán y Carlos 'Pibe' Valderrama

René Higuita habló de la polémica entre Jhon Jáder Durán y Carlos 'Pibe' Valderrama

Continúan las repercusiones de lo ocurrido con Jhon Jáder Durán, quien respondió a unos señalamientos de una supuesta discusión en la interna de la Selección Colombia.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de mar, 2026
Comparta en:
Jhon Jáder Durán, delantero de la Selección Colombia, celebra un gol en las Eliminatoria Sudamericanas
Jhon Jáder Durán, delantero de la Selección Colombia, celebra un gol en las Eliminatoria Sudamericanas
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad