Jhon Durán o Richard Ríos, alguno dirá adiós a Europa; duelo a muerte en Champions

Los delanteros Youssesf En-Nesyri, el brasileño Anderson Talisca y el colombiano Jhon Durán, clasificaron este martes al Fenerbahçe, dirigido por el técnico portugués José Mourinho, a los cruces de la eliminatoria previa que da acceso a disputar la fase de grupos de la Champions League, tras derrotar al Feyenoord por 5-2.

El equipo turco, que llegaba teniendo que remontar el 2-1 de la ida, consiguió la proeza y eliminó al Feyenoord de Robin van Persie. Tras una primera parte en la que los tantos de Archie Brown en el 44 y el colombiano Jhon Durán en el 47, que anotó su primer gol con la camiseta del club turco, empataron la eliminatoria para el Fenerbahce antes del descanso 2-1.

En el segundo tiempo el mediocentro brasileño Fred marcó un gol desde fuera del área y En-Nesyri dejó casi cerrada la clasificación. El doblete del central japonés Watanabe dejó al equipo de Van Persie a un gol del empate, pero el tanto de Talisca en el descuento clasificó definitivamente a los pupilos de José Mourinho.

El Benfica, del colombiano Richard Ríos, que ha jugado las últimas quince temporadas de la Liga de Campeones, se hizo fuerte en su estadio y derrotó al Niza por 2-0, mismo resultado que en el partido de ida, y se medirá al Fenerbahçe.



Jhon Durán vs Richard Ríos, alguno quedará eliminado de Champions League

Tras ganar sus respectivas fases previas ahora los dos futbolistas colombianos se encontrarán cara a cara en los play offs de la Liga de Campeones, en el duelo de Fenerbahçe vs Benfica, por un cupo a la fase de liga y principal del certamen internacional de UEFA.

Sin embargo, o Jhon Durán o Richard Ríos le dirá adiós a Europa, por lo menos a la máxima competición que es la Champions League, en medio de dos equipos que se han reforzado de gran manera para luchar a nivel internacional y en sus respectivas ligas.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turunda Benfica karşılaşacağız. pic.twitter.com/GS7CRu0j6A — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 12, 2025

Lo cierto es que tanto el delantero antioqueño, como el mediocampista paisa, se han convertido en piezas inamovibles y titulares de sus respectivos equipos, Fenerbahçe y Benfica, por lo que se espera que se midan en cancha en estos dos partidos fundamentales en la temporada de ambos.



¿Cuándo serán los partidos de Benfica vs Fenerbahçe por Champions League?

El partido de ida por el play off de la Liga de Campeones 2025/26 fue programado para el miércoles 20 de agosto, a las 2:00 p.m., en el estadio Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi.

Después, el segundo encuentro y el que definirá al que pase a la fase de liga de la Champions League será el miércoles 27 de agosto, a las 2:00 p.m., en el estadio Da Luz.