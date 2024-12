Jhon Durán se está convirtiendo en un ‘intocable’ en Aston Villa; los goles mandan

En Inglaterra aún queda acción antes de terminar el 2024, con dos partidos más para cada equipo, por lo que Jhon Durán podrá cerrar de gran manera su año en dos encuentros vitales de cara a lo que se avecina para el 2025.

De esa manera y tomando una posición importante dentro del plantel del Aston Villa , el joven atacante colombiano buscará mantener su nivel y hacer respetar el lugar que se ha ganado a pulso, con goles y buenos juegos.

El próximo 26 de diciembre se disputará el popular ‘Boxing Day’, donde se jugarán la mayoría de los partidos de la fecha 18 de la Premier League y cuando el cuadro de Birmingham, donde milita el delantero antioqueño, visitará al complicado Newcastle United.

Por eso, desde ya hay un análisis previo de lo que será ese duro compromiso para el Aston Villa y ya se perfilan los titulares del técnico Unai Emery.

La titular que tendría el Aston Villa contra Newcastle

El entrenador Unai Emery no haría muchos cambios respecto a los recientes partidos, ya que están volviendo a conseguir buenos resultados y el funcionamiento colectivo ha mejorado.

Por eso, al hablar de cómo saldría en ataque el Aston Villa, en el medio ‘Birmingham Live’ informaron que “John McGinn comenzaría nuevamente desde la derecha y Morgan Rogers desde la izquierda, mientras que Jhon lideraría la línea una vez más”.

Jhon Durán celebra gol con Aston Villa contra Manchester City - Foto: PAUL ELLIS/AFP

Con eso, el colombiano se habría ya ganado la titular en Inglaterra, a punta de goles, a pesar de tener una dura competencia con otro artillero reconocido como Ollie Watkins, quien a pesar de su calidad, se ha visto superado por el joven delantero.

“El internacional colombiano ha sido titular en los últimos tres partidos de liga del Villa y no merece ser reemplazado en el once inicial después de marcar en cada uno de los seis partidos que ha sido titular en todas las competiciones. Emery no puede permitirse el lujo de sacarlo del equipo con un récord como ese”, opinaron sobre la inclusión de Jhon Durán como inicialista, ante el buen nivel del antioqueño, quien está demostrando en cancha.

Así sería la titular de Aston Villa contra el Newcastle: Martinez, Cash, Konsa, Pau, Digne, Kamara, Onana, Tielemans, McGinn, Rogers, Duran.

Newcastle vs Aston Villa EN VIVO, hora y dónde ver el partido de Jhon Durán en Boxing Day de Premier League:

Fecha: jueves 26 de diciembre de 2024

Hora: 10:00 a.m.

Estadio: St James Park

Transmisión: ESPN y Disney Plus

Jhon Durán con Aston Villa - Foto: Aston Villa Oficial

Newcastle y Aston Villa tienen un presente parecido en la Premier League, ya que las ‘urracas’ están en el puesto 8 de la tabla de posiciones, con 26 puntos, solamente dos menos que los ‘villanos’, que están con 28 unidades en la casilla 6, por lo que será un duelo clave de cara a finalizar el año 2024 en un buen lugar en el campeonato inglés.