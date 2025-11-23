Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Durán y la asistencia para golazo de Marco Asensio con Fenerbahce; el tanto de la fecha

Jhon Durán y la asistencia para golazo de Marco Asensio con Fenerbahce; el tanto de la fecha

El colombiano Jhon Durán se jugó un partidazo y fue clave para la remontada 3-2 de su equipo, dando el pase preciso al español exReal Madrid, Marco Asensio, quien definió de forma espectacular.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 23 de nov, 2025
Jhon Durán, jugador del Fenerbahce
Jhon Durán, jugador del Fenerbahce
Foto: AFP

