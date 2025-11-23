Jhon Durán y la asistencia para golazo de Marco Asensio con Fenerbahce; el tanto de la fecha

Fenerbahce comenzó perdiendo 2-0 con el Rizespor este domingo, pero en el segundo tiempo el equipo en el que juega el colombiano Jhon Durán logró remontar con gran participación del jugador de nuestro país.

Cuando el encuentro ya iba 2-2 parcialmente, apareció una gran jugada colectiva de los 'canarios amarillos' y al minuto 65 el delantero antioqueño piviteó, le bajó la pelota al español exReal Madrid, Marco Asensio, para que pudiera rematar de frente al arco.

El europeo no dudó en disparar con la calidad que lo caracteriza, y mandó el balón al fondo de la red para darle vuelta al resultado y poner a ganar 2-3 al Fenerbahce sobre el Rizespor.



Así fue la asistencia de Jhon Durán para gol de Marco Asensio, con Fenerbahce: