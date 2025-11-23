Jhon Durán y el golazo que pudo marcar con Fenerbahce; jugadota, pero el arquero se lució

Fenerbahce tuvo un primer tiempo para el olvido en el partido contra el Rizespor este domingo, en un encuentro en el que el colombiano Jhon Durán fue titular y tuvo chances de anotar en los 45 minutos iniciales.

Pero la más clara que tuvo al minuto 23, cuando tras una devolución del balón de un defensor rival, el delantero antioqueño puso su cuerpo y robó la pelota, luego ante la marca de otros jugador dentro del área tocó levemente la esférica y lo hizo pasar de largo, logrando quedar mano a mano con el arquero Yahia Fofana.

Jhon Durán no dudó en rematar rápidamente ante la salida del guardameta del Rizespor, pero el golero se lució y alcanzó a desviar al tiro de esquina, en lo que era una jugadota y un golazo del colombiano, quien no podría creer que no terminara celebrando tras esa gran acción individual.



Así fue la jugadota y el casi gol de Jhon Durán en Rizespor vs Fenerbahce: