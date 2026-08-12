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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Lucumí alista sus maletas; estaría lista su llegada a la Juventus tras brillar en Bolonia

Jhon Lucumí alista sus maletas; estaría lista su llegada a la Juventus tras brillar en Bolonia

El defensor central Jhon Lucumí, de destacado Mundial 2026 con la Selección Colombia, está a detalles de dar un salto importante en su carrera en Europa, llegando a un gigante de la Serie A.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 12 de ago, 2026
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Jhon Lucumí
Jhon Lucumí celebra gol con Selección Colombia - Foto:
AFP

La novela de Jhon Lucumí en Italia estaría por llegar a su final, todo porque estaría definida su llegada a la Juventus, algo que los periodistas expertos en transferencias han dado a conocer en las últimas horas, por lo que solo faltaría cerrar pequeños detalles entre los dos clubes.

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Por eso, Fabrizio Romano le dio continuidad a la noticia este miércoles y a través de sus redes sociales informó que "la Juventus está confiada en cerrar el acuerdo con el Bolonia esta semana tras el envío de una nueva propuesta", agregando que "el acuerdo con el defensor colombiano está cerrado como se reveló ayer, y ahora también avanza de club a club", por lo que desde el entorno del zaguero central todo está claro, solo hace falta que lleguen a buen puertos los dos equipos.

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Adicional a eso, Gianluca Di Marzio mencionó que "el club bianconero continúa las conversaciones con el Bolonia y busca un acuerdo para concretar la llegada del defensa", eso sí, algo que sorprendió nuevamente fue que explicó que "como ya informamos, Cabal también podría entrar en la operación".

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A pesar de tantos ires y venires, en Italia dejan claro que "la incertidumbre sobre el futuro del jugador bianconero —que podría salir cedido— no afecta el deseo de la Juventus de seguir negociando para hacerse con los servicios del central rossoblú. En los próximos días, ambos clubes se reunirán para alcanzar un acuerdo definitivo".

Y de hecho, en Europa destacan los números de Jhon Lucumí en la Serie A, puntualizando en que "se ha convertido en una pieza clave para el Bologna . Desde su llegada en agosto de 2022, el colombiano ha disputado 152 partidos, anotando dos goles y brindando cuatro asistencias. Su experiencia con el equipo rossoblú ha sido positiva, ya que el club logró su primera clasificación para la Liga de Campeones y ganó la Copa Italia en la temporada 2024/2025".

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¿En qué equipos ha jugado Jhon Lucumí?

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El zaguero central comenzó su carrera en el Deportivo Cali y tras destacarse en el fútbol colombiano dio el salto al Genk (Bélgica), donde se consolidó en Europa poco a poco y desde el 2022 fichó por el Bolonia (Italia), donde consiguió de hecho la Copa de Italia y grandes presentaciones, que lo hicieron que la Juventus se fijara en él para seguir con el crecimiento de su carrera deportiva.

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