Yoshan Valois, con el corazón en Chocó, pero brillando y marcando goles con Lanús en Argentina

En Colombia siguen surgiendo repercusiones por el fuerte sismo que afecto a regiones como Chocó, Risaralda, Caldas y Valle del Cauca. En esta oportunidad, Yoshan Valois, colombiano de Lanús, habló sobre lo que vivieron sus familiares y allegados de su natal Istmina. Lo particular es que mientras estaba pensando en el duro momento que vivió su tierra, marcó doblete y dio una asistencia en la victoria 3-0 sobre Talleres de Córdoba.

Valois habló en 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio' y dejó en claro que este hecho lo entristeció bastante y sobre todo fuera del país. "Con el corazón arrugado, porque hay muchos familiares y seres queridos que uno ha visto de dónde vienen para conseguir lo suyo, y con este momento de adversidad es muy difícil no poder estar allá y aportar mi granito de arena. Pero, desde la distancia, apoyo en lo que sea necesario", dijo de entrada.

El talentoso delantero manifestó que pide un más atención para su región, la cual fue zona del epicentro del sismo. "Que nos miren un poco más, que seamos más visibles. Quizás se ha entrado más en la ciudad, en locales como Cali, Pereira y otros lugares, pero en Chocó es donde en realidad sentimos el sismo más fuerte", agregó.

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El futbolista 21 años contó como se enteró del hecho en medio de su vida en Argentina: "Estaba a punto de entrenar cuando sucedió eso. Después de entrenar es cuando me afecta, cuando más me pega fuerte la noticia, porque están mis padres, mis hermanos y mi pareja".



Yoshan Valois, delantero colombiano que milita en Lanús. X de @clublanus

Valois confesó que si bien la noticia fue dura de asimilar, no dudó ningún momento en jugar contra Talleres. "Yo trato de mantener mi mentalidad muy fuerte. Trato de no decirle al profesor que no quiero jugar. Los compañeros me dieron ánimo y me dijeron que tenía su apoyo, que con lo que necesitara les avisara", remarcando el 'colegaje' que hay dentro de la plantilla del granate.

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Por último, el chocoano dio su opinión sobre la posibilidad de que el balompié colombiano retome acciones este fin de semana. "Respeto mucho las decisiones de la DIMAYOR y de los propietarios de los equipos. Yo siento que es un momento muy difícil y deberíamos respetar un poco y tomar conciencia de lo que está sucediendo. No es algo que se solucione de un día para otro. Hay personas que perdieron la vida y otras que no tienen dónde descansar. Todavía sigue temblando y hay poblaciones sin comunicación", concluyó.