Sin noticias de David Ospina en México; Atlante contrató arquero de Selección Colombia

El futuro de David Ospina en el futbol está en vilo y no hay novedades de lo que pasará, luego de que no debutara con el Atlante. Desde México se supo que sufrió una lesión, pero aún no hay certeza sobre qué va a suceder con el arquero de la Selección Colombia y que recientemente hizo parte del Nacional. Ante esa situación, los 'Potros' fueron y contrataron al guardameta Jordan García, del León y con experiencia en el seleccionado colombiano Sub-20.

Lo único cierto es que hace algunas horas, Álvaro Galindo, ayudante del reconocido técnico Miguel 'Piojo' Herrera, no confirmó que el antioqueño se iría, pero sí dejó la puerta abierta a la posibilidad, algo de lo que solo faltaría una oficialización. "Esa parte totalmente la desconozco, pero si ya está Jordan acá yo pienso que ya no regresará", dejó claro, contando, eso sí, que ya tienen un nuevo arquero contratado, quien casualmente también es de nuestro país.

Así, Jordan García fue el elegido por la directiva del Atlante para reemplazar a Ospina, quien tendría una recaída de una lesión de codo, que lo dejaría varios meses afuera.

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De hecho, en México, el DT de los 'Potros', el 'Piojo' Herrera, había contado hace semanas que "David tiene una situación de un brazo, el cual ha puesto en duda si realmente va a ser jugador del Atlante. Llegó con muchas ganas y actitud positiva pero desafortunadamente en este proceso de trabajo volvió a resentirse del codo donde tiene una operación de hace tiempo y que le ha venido pagando factura estos días y antes del Mundial".



Por la misma línea había especificado que el arquero colombiano "ha decidido parar para que lo revise el doctor que lo operó", sin embargo, hasta la fecha no hay nuevas noticias o novedades del guardameta paisa. Todo el tema se maneja con hermetismo.

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¿Quién es Jordan García, nuevo arquero del Atlante?

En un comunicado en sus redes sociales, el equipo mexicano informó que "con 21 años de edad, García se une al Equipo del Pueblo procedente del Club León. Previo a su etapa en México, forjó su camino en el Fortaleza de Colombia, donde se consolidó como uno de los arqueros con mayor proyección y fue parte fundamental del equipo que logró el campeonato en el cierre de 2023".

De hecho, recordaron que el "nacido en El Retén, Magdalena, nuestro nuevo arquero también aporta experiencia internacional de alto nivel. Ha sido un referente constante en los procesos juveniles de la Selección de Colombia, sumando minutos y liderazgo en la categoría Sub-20", resaltando que "su actuación más destacada con el combinado nacional se dio en la Copa Mundial Sub-20 de Chile 2025. En este torneo fue el arquero titular indiscutible, ayudando a su país a conseguir el histórico tercer lugar del mundo y manteniendo su portería en cero en el partido decisivo frente a la Selección de Francia".