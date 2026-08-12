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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Exjugador de América y Millonarios, devastado tras el terremoto; "esto es deprimente"
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Exjugador de América y Millonarios, devastado tras el terremoto; "esto es deprimente"

Se siguen conociendo testimonios del terremoto y este exfutbolista reveló que cuatro locales de su negocio quedaron en pérdida total y que Pereira está "hecha un caos".

Por: Sebastián Gómez
Actualizado: 12 de ago, 2026
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Carlos Ramírez, exjugador de Pereira, Millonarios, América, Once Caldas, entre otros clubes del fútbol colombiano
Carlos Ramírez, exjugador de Pereira, Millonarios, América, Once Caldas, entre otros clubes del fútbol colombiano
Archivo de Colprensa

Colombia se sigue reponiendo del terremoto que vivió el pasado lunes 10 de agosto. Entre las autoridades, ciudadanos y ayudas del exterior, poco a poco, las personas afectadas se levantan. Y es que ciudades como Manizales, Cali, Quibdó y Peirera fueron las más golpeadas, dejando destrucción, heridos, muertos y desaparecidos.

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Por eso, con el paso de los días, se siguen conociendo testimonios y, en esta ocasión, quien habló fue Carlos Ramírez, exjugador que se desempeñaba como defensa central y vistió las camisetas de clubes como Pereira, Millonarios, Once Caldas, Envigado, América de Cali, Huila, Águilas Doradas y Unión Comercio.

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¿Cómo ha vivido estas horas tras el terremoto?
"La verdad es que las horas posteriores al terremoto han sido de mucho tedio. Yo creo que han sido horas complejas, ya que todos, al final, por más fe que tengamos, terminamos teniendo temor a posibles réplicas y a que los daños causados por el terremoto se puedan incrementar".

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¿Cómo se encuentra usted y su familia?
"Mi familia se encuentra muy bien, gracias a Dios. Mi esposa está bien, mis hijas también, mis padres, mi hermano, toda nuestra familia, el resto de la familia se encuentra perfecta de salud. Entonces muy feliz y agradecido con Dios por eso".

Estadio Hernán Ramírez Villegas.
Estadio Hernán Ramírez Villegas.
COLPRENSA.

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¿Cómo se encuentra la ciudad en estos momentos?
"Está caótica. Hay demasiada destrucción; muchos edificios, locales, empresas, restaurantes y viviendas, destruidos totalmente. Es deprimente ver cómo se encuentra la ciudad, devastada. Estamos esperando que, con la bendición de Dios, nos podamos levantar de este duro momento, porque la verdad es que la ciudad, sin exagerar, yo diría que quedó a medias".

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Por los videos compartidos, vemos que tiene un negocio de motos, ¿qué tanto fueron las afectaciones?
"Es una empresa de motocicletas que tenemos en conjunto con mi esposa y mi suegro. Tenemos varios puntos en el Eje Cafetero, pero en estos momentos las afectaciones fueron muy graves. Los puntos que tenemos en Pereira, en el centro de la ciudad, fueron, literalmente, casi pérdida total. El que tiene mi suegro en Dosquebradas fue pérdida total, y otro que tiene él en Quimbaya también. Tenemos cuatro puntos que sí o sí fueron pérdida total.

Más allá de que es algo material, yo creo que, cuando son cosas que se construyen con esfuerzo y sacrificio, duele. Aunque en estos momentos pienso que tiene que primar el tema de la vida y la familia. Por ese lado, sí nos sentimos muy afortunados de que Dios nos guardó a todos como personas y como familia".

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