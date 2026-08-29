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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Lucumí debutó con pie derecho en la Juventus; titular en triunfo 2-0 contra Parma

Jhon Lucumí debutó con pie derecho en la Juventus; titular en triunfo 2-0 contra Parma

El defensor colombiano le puso inicio a su etapa con los 'bianconeros', este sábado; apareciendo en el onceno titular de la 'Juve', en el triunfo contra Parma.

Por: EFE
Actualizado: 29 de ago, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Jhon Lucumí en su primer partido con la Juventus, de Italia.
Jhon Lucumí en su primer partido con la Juventus, de Italia.
Foto: AFP.

El argentino Nico González despejó dudas y salió al rescate del Juventus en la victoria ante el Parma (2-0), al saltar al campo desde el banquillo y revolucionar el ataque juventino para desatascar un partido que parecía abocado al empate sin goles.

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La 'Juve', que inauguró su estadio en liga, como ya ocurrió el pasado año, ante el conjunto toscano dirigido por Carlos Cuesta, el entrenador más joven de la Serie A con 31 años, no falló a su cita. Aunque tuvo que sudar para mantener el buen rumbo en este inicio de campeonato, sin su principal referencia ofensiva, Kenan Yildiz, que estará de baja entre dos y tres meses.

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El equipo de Luciano Spalletti se hizo con el control de la posesión desde el primer momento y trató de instalarse en campo contrario, ante un Parma ordenado y replegado que cerró bien los espacios, uno de los puntos fuertes en la pizarra de Cuesta, que ya lo demostró en la pasada campaña.

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La 'Juve' movió el balón a través de Douglas Luiz y Manuel Locatelli, quien llevó las riendas y fue la pieza clave del equipo durante el encuentro, con Francisco Conceiçao como principal argumento ofensivo ante un Randal Kolo Muani desaparecido en la primera mitad, abriendo espacios en la segunda.

La primera mitad, de ritmo más bien contenido y con pocas llegadas de verdadero peligro, cambió tras el descanso, sobre todo con los cambios planteados por Spalleti. Las órdenes fueron claras: más intensidad, más llegada a portería y acierto en el último pase.

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La entrada del argentino Nico González, cedido la pasada temporada en el Atlético de Madrid y envuelto en las últimas semanas en rumores de mercado por su salida o permanencia en la 'Vecchoa Signora', cambió el partido por completo. Lo revolucionó. En cinco minutos, dispuso de tres ocasiones claras y una la puso dentro de la red.

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Fue tras recibir en las inmediaciones del área cuando probó con un disparo que se estrelló contra el palo. El rechace volvió a sus pies y, en la segunda oportunidad, no perdonó.

El Parma respondió de manera instantánea, pero se hizo grande el guardameta turinés, Guglielmo Vicario, que pidió tranquilidad a los suyos. La 'Juve' trató de mantener el balón pese a la insistencia del conjunto toscano y consiguió sellar los tres puntos para hacer pleno, seis de seis, con un gol de Teun Koopmeiners en los últimos compases, segundos después de saltar al campo.

El Juventus, que debutó la pasada semana con mismo resultado, con victoria por 1-0 ante el Frosinone, busca mantener su pleno de triunfos en este inicio de la Serie A la próxima jornada en un partido de alto voltaje, cuando recibirá al Milan en Turín. Mientras que el Parma de Cuesta recibe al Monza, recién ascendido.

-- Ficha técnica

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2 – Juventus: Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumì (Kelly, m.75), Celik; Locatelli, Douglas Luiz; Conceição (Cambiaso, m.76; Koopmeiners, m.86), David (González, m.57), Boga (Alajbegovic, m.57); Kolo Muani. Entrenador: Luciano Spalletti.

0 – Parma: Corvi; Del Prato, Troilo, Drobnic, Valeri; Ordoñez (Cremaschi, m.62), Keita, Bernabé (Konate, m.80); Britschgi (Almqvist, m.84), Lontani (Romero, m.62), Touré (Elphege, m.80). Entrenador: Carlos Cuesta.

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Goles: 1-0, González (m.63); 2-0, Koopmeiners (m.88).

Árbitro: Francesco Fourneau. Mostró tarjeta amarilla a Lucumì (m.10) y Locatelli (m.54) por parte del Juventus, y a Delprato (m.55), Troilo (m.78) y Konate (90+3) por parte del Parma.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la segunda jornada de la Serie A, disputado en el Allianz Stadium de Turín (norte de Italia).

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