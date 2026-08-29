Dávinson Sánchez y un gol, sin querer queriendo, en Galatasaray vs Goztepe, en Liga de Turquía

Galatasaray comenzó perdiendo de forma tempranera (minuto 16) contra el Goztepe, por la Liga de Turquía, pero apareció Dávinson Sánchez para igualar 1-1 el compromiso, este sábado.

Al 33', tras una jugada de pelota quieta, y luego de un desvío, la pelota terminó pegando, casi sin querer, en el cuerpo al zaguero central colombiano, cambiándole la trayectoria y dejando sin chances al arquero rival.

De hecho, la celebración de Dávinson Sánchez no fue tan eufórica, pero todos le dieron la anotación a él, que sirvió para irse 1-1 al entretiempo.

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Acá el gol de Dávinson Sánchez en Galatasaray vs Goztepe: