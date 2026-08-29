Síguenos en:
Tendencias:
SANTA FE
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
CHAMPIONS LEAGUE
FUTBOL COLOMBIANO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Dávinson Sánchez y un gol, sin querer queriendo, en Galatasaray vs Goztepe, en Liga de Turquía

Dávinson Sánchez y un gol, sin querer queriendo, en Galatasaray vs Goztepe, en Liga de Turquía

El zaguero central Dávinson Sánchez se encargó de empatar el partido para el Galatasaray, este sábado, en la liga turca, luego de una jugada de pelota quieta.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 29 de ago, 2026
Comparta en:
Dávinson Sánchez, defensa central colombiano del Galatasaray, celebra un gol en Champions League
Dávinson Sánchez, defensa central colombiano del Galatasaray, celebra un gol en Champions League
Getty Images

Galatasaray comenzó perdiendo de forma tempranera (minuto 16) contra el Goztepe, por la Liga de Turquía, pero apareció Dávinson Sánchez para igualar 1-1 el compromiso, este sábado.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Al 33', tras una jugada de pelota quieta, y luego de un desvío, la pelota terminó pegando, casi sin querer, en el cuerpo al zaguero central colombiano, cambiándole la trayectoria y dejando sin chances al arquero rival.

Últimas noticias

Jhon Lucumí en su primer partido con la Juventus, de Italia.
Colombianos en el exterior

Jhon Lucumí debutó con pie derecho en la Juventus; titular en triunfo 2-0 contra Parma

Álvaro Montero Boca Juniors
Colombianos en el exterior

Espaldarazo para Álvaro Montero, pero mensaje de cautela ante brillante noche; “oídos sordos”

De hecho, la celebración de Dávinson Sánchez no fue tan eufórica, pero todos le dieron la anotación a él, que sirvió para irse 1-1 al entretiempo.

Publicidad

Acá el gol de Dávinson Sánchez en Galatasaray vs Goztepe:

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Davinson Sánchez

Galatasaray

Publicidad

Publicidad

Publicidad