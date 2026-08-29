Fue gregario de Nairo Quintana y anunció su retiro; "el ciclismo es muy estresante"

Se avecina un final de temporada de despedidas ilustres. Cuando acabe el curso colgará la bicicleta profesional, entre otros, Jesús Herrada (Mota del Cuervo, Cuenca, 36 años). El ciclismo español echará de menos al doble campeón de España y ganador de tres etapas en la Vuelta.

Aunque la bicicleta siempre ha sido parte importante de su vida, el actual corredor del Burgos Burpellet BH tratará de apartarse de un "mundo demasiado estresante" para buscar otras vías profesionales. Debutó en Movistar en 2011, pasó 8 temporadas en el Cofidis y en 2026 decidió enfundarse su último maillot en la escuadra castellana.

La bicicleta lo ha sido todo para mi

. Pregunta. ¿Le ha costado tomar la decisión de jubilarse como ciclista después de 16 años en el pelotón profesional?

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. Respuesta. Si, ha costado tomar la decisión. A veces lo pensaba y me costaba aún más, otras pensaba en la parte dura del ciclismo y me ratificaba más en la decisión. Pero ya ves que estás en la recta final y te decides a dejarlo. Lo decidí en los Campeonatos de España. Estoy contento con la decisión.



.P. ¿Qué representa la bicicleta en su vida?

.R. La bicicleta lo ha sido todo para mí, ha sido mi vida desde que empecé con 8 años a competir en escuelas, y luego en categoría inferiores, después con las 16 temporadas de profesional.

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.P.. ¿Cómo se imagina el futuro sin el ciclismo?

.R. Vamos a ver cuando llegue noviembre y piense que no tengo que empezar a entrenarme para preparar la temporada o para perseguir un objetivo a cumplir. Pero bueno, el ciclismo y la bici ha sido importante para mi y he disfrutado mucho de ello.

Jesús Herrada, ciclista español. Getty Images.

He disfrutado mucho, pero también he sufrido

.P. Se marcha contento, pero también habrá sufrido

.R. He sufrido también, como es normal en el ciclismo, pero la verdad es que me voy muy contento. Seguro que seguiré subido a la bici, pero ya más tranquilo que ahora con la competición. Me gusta mucho este mundo, el de la bicicleta, y de una forma u otra seguiré vinculado. No sé si en el ciclismo profesional, pero creo que puede ser en temas de excursiones de varios días para cicloturismo, que es algo que me llama la atención.

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.P. ¿Contempla la posibilidad de dirigir un equipo?

.R. Me tomaré un tiempo para pensar en el futuro. De momento no pienso en dirigir, si acaso en categorías inferiores es una posibilidad que igual me llama más la atención, pero por lo pronto, no.

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El ciclismo me ha parecido demasiado estresante

.P. ¿El ciclismo es un mundo demasiado duro?

.R. Si, este mundo del ciclismo me ha parecido demasiado estresante para lo tranquilo que soy, un poco entre comillas. Por lo pronto me tomaré un descanso en ese sentido.

.P. Se lleva 21 victorias, más de uno quisiera

.R. 21 victorias no está nada mal, más de 1 quisiera, y podían haber sido más, podían haber sido menos .Yo creo que hay que quedarse con lo bueno y hay que seguir intentando hacer algo más los días que me quedan en esta Vuelta.

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.P. Cuáles son los grandes momentos que va a recordar?

.R. Tal vez los 2 títulos de campeón de España, pero al final, han sido muchos años, muchas emociones. Me quedo con la primera victoria del Campeonato de España, y mi primera victoria en la Vuelta también fue especial. Después recordaré siempre el campeonato del mundo que consiguió Valverde. Estuve con la selección en Innsbruck ayudándole de cerca. Son bonitos recuerdos.