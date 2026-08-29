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Gol Caracol  / Ciclismo  / ¿Tadej Pogacar se pierde el Mundial de ciclismo? Este sería su tiempo de recuperación

¿Tadej Pogacar se pierde el Mundial de ciclismo? Este sería su tiempo de recuperación

Tadej Pogacar sufrió varias lesiones tras su caída en La Vuelta y en Gol Caracol le contamos cuánto tardaría en recuperarse y si está en riesgo su presencia en el Mundial de ciclismo de Montreal.

Por: EFE
Actualizado: 29 de ago, 2026
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Tadej Pogacar sufrió una raspada de consideración en su hombro.
Tadej Pogacar sufrió una raspada de consideración en su hombro.
Caracol TV.

El periodo de recuperación en deportistas de alto nivel como el ciclista esloveno Tadej Pogacar tras sufrir una fractura de clavícula oscila entre las tres y las cinco semanas antes de poder volver a la competición, calcula el doctor Pedro Luis Ripoll, traumatólogo y cirujano ortopédico especialista en este tipo de lesiones. Sin duda alguna, una noticia que aumenta su relevancia, ya que el Mundial de ciclismo en Montréal se llevará a cabo entre el 20y 27 de septiembre.

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"Además de la fractura en su clavícula derecha tiene erosiones cutáneas que pueden de alguna manera dificultar la solución que necesariamente ha de ser en el quirófano", dijo a Efe Ripoll, que explicó que la técnica que se emplea en estos casos es la osteosíntesis, "que consiste en poner los fragmentos alineados y garantizar su consolidación con algún elemento metálico, generalmente una placa acompañada de tornillos".

Tadej Pogacar se cayó a 34 km de la meta.
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"En deportistas de este nivel el periodo de recuperación suelen oscilar entre las tres y las cinco semanas para volver a la competición. En cualquier caso, resulta obvio que después de ver las imágenes de la caída en televisión era imposible continuar en la Vuelta puesto que existe una dificultad enorme para gobernar la bicicleta, especialmente a las velocidades a las que circulan estos deportistas de tan alto nivel", añadió el traumatólogo.

Pogacar, que lucía el maillot rojo de líder, se vio obligado a abandonar este sábado la Vuelta tras una fuerte caída a de 32 km de meta en la octava etapa. El quíntuple ganador del Tour de Francia fue trasladado en ambulancia a un hospital con una herida sangrante en el hombro izquierdo.

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Según el parte médico facilitado por su equipo, el UAE, presenta una conmoción cerebral, una fractura con desplazamiento de la clavícula izquierda, otra fractura cervical estable de la vértebra C7 y múltiples abrasiones, por lo que deberá someterse a una intervención quirúrgica en la clavícula.

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La información añade que, afortunadamente, el corredor "no presenta otras lesiones graves ni secuelas neurológicas", si bien necesitará someterse a una intervención quirúrgica en la clavícula, "que se pospondrá por precaución debido a la conmoción cerebral".

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