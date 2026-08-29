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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Espaldarazo para Álvaro Montero, pero mensaje de cautela ante brillante noche; “oídos sordos”

Espaldarazo para Álvaro Montero, pero mensaje de cautela ante brillante noche; “oídos sordos”

Luego de ser la figura de Boca Juniors en el triunfazo 1-0 contra Lanús, en la noche de viernes, del arquero colombiano Álvaro Montero hay declaraciones de respaldo de su técnico.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 29 de ago, 2026
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Álvaro Montero Boca Juniors
Álvaro Montero, arquero colombiano de Boca Juniors
Boca Juniors Oficial

Álvaro Montero va dándole vuelta a la hoja en Boca Juniors, tras un inicio entre altibajos viene mostrando su característico nivel bajo los tres palos que lo llevó a ser fichado por el equipo 'xeneize' y que recientemente lo tuvo entre los arqueros de la Selección Colombia en el Mundial 2026.

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Con eso, y de menos a más, el arquero guajiro fue figura en la noche de viernes con atajadas importantes para mantener el cero y ayudar a que el cuadro de Buenos Aires consiguiera el triunfo 1-0 sobre Lanús, en La Bombonera.

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"Sabemos lo que es Álvaro Montero bajo los tres palos, por eso está en Boca Juniors"

Además de los elogios y aplausos de la prensa y los hinchas de Boca Juniors, su técnico, Rodolfo Arruabarrena lo ha mantenido en la titular, confía en sus capacidades y tras la buena presentación en las últimas horas no dudó en darle un espaldarazo público, pero al mismo tiempo advirtiéndolo para que se mantenga concentrado.

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En rueda de prensa el DT de los 'xeneizes' aseguró que "Álvaro (Montero) sabe perfectamente cómo es esto. Lo charlé con él, tendrá que hacer oídos sordos a las críticas y también a los elogios", dejando claro que no tiene que dejarse llevar, ni por lo bueno, ni por lo malo.

Álvaro Montero en duelo con Boca Juniors, por Copa Sudamericana.
Álvaro Montero en duelo con Boca Juniors, por Copa Sudamericana.
Foto: AFP.

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Eso sí, resaltó que "hoy ha estado en un gran nivel y ya viene demostrando en varios partidos que nos da esa seguridad que necesitamos. Espero que siga por ese camino. Sabe que los elogios nos pueden hacer mucho daño".

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Montero se hizo un nombre en Argentina tras consolidarse con Vélez Sarsfield, y ahora que fue fichado por Boca Juniors viene subiendo su nivel, ante la exigencia de un equipo como los 'xeneizes', en medio de los varios torneos que están disputando, como las copas en dicho país, pero también en la Copa Sudamericana, en la que ya está en cuartos de final y ahora se medirá a Sao Paulo (Brasil), buscando meterse en las semifinales.

El arquero colombiano recibió también el respaldo de uno de sus compañeros y compatriota, Sebastián Villa, quien aseguró en las últimas horas que "conozco muy bien a Álvaro. De muchos años. Confiamos plenamente en él. Ya había hecho lo propio en Deportes Tolima. Sabemos muy bien lo que es bajo los tres palos y por eso está en Boca".

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