Primer parte médico de Tadej Pogacar, tras fuerte caída y retiro en Vuelta a España 2026

El ciclista esloveno Tadej Pogacar, que tuvo que abandonar la Vuelta a España este sábado por una caída en la octava etapa, presenta una conmoción cerebral, una fractura con desplazamiento de la clavícula izquierda, otra fractura cervical estable de la vértebra C7 y múltiples abrasiones, por lo que deberá someterse a una intervención quirúrgica en la clavícula, según el parte médico facilitado por el equipo UAE.

"Por desgracia, Tadej ha sufrido una grave caída durante la etapa de hoy y no ha podido continuar la carrera. Se encuentra estable y, tras una exhaustiva evaluación médica en el hospital, se le ha diagnosticado una conmoción cerebral, una fractura con desplazamiento de la clavícula izquierda, una fractura cervical estable de la vértebra C7 y múltiples abrasiones", explicó el doctor Adrian Rotunno, director médico de la escuadra emiratí.

🔴 🏥 Medical Update @lavuelta



Dr. Adrian Rotunno, Medical Director: “Unfortunately, @TamauPogi suffered a heavy crash during today’s stage and was unable to continue the race.



He is stable, and following a thorough medical assessment at hospital, Tadej has been diagnosed with… pic.twitter.com/d3ZZZHB8qB — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) August 29, 2026

La información añade que, afortunadamente, el corredor "no presenta otras lesiones graves ni secuelas neurológicas", si bien necesitará someterse a una intervención quirúrgica en la clavícula, "que se pospondrá por precaución debido a la conmoción cerebral".

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Pogacar permanece bajo el cuidado del equipo médico del UAE, que ofrecerá más información sobre su estado una vez que sea intervenido quirúrgicamente.



El campeón esloveno se vio obligado a abandonar la Vuelta cuando iba líder destacado de la general tras una fuerte caída a de 32 km de meta de la octava etapa. El quíntuple ganador del Tour de Francia fue trasladado en ambulancia a un hospital con una herida sangrante en el hombro izquierdo y muchos gestos de dolor.

Fue su séptimo abandono desde que se unió al UAE en 2019. El último fue en 2023, a 84 km de la meta de la Lieja-Bastoña-Lieja, cuando se fracturó la muñeca izquierda y fue operado posteriormente. Sin embargo, nunca antes había abandonado una carrera por etapas.