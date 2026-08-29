Barcelona FC hizo esperado anuncio en este mercado de fichajes; ¡ya es oficial!

El Barcelona ha hecho oficial este sábado el traspaso a la Real Sociedad del lateral Héctor Fort, que firma un contrato con el club vasco hasta el 30 de junio de 2031.

El zaguero catalán no entraba en los planes del entrenador del equipo azulgrana, Hansi Flick, y en las últimas semanas se había entrenado al margen de sus compañeros a la espera de resolver su futuro.

En su comunicado, el Barcelona no detalla las cantidades de la operación, pero precisa que se reserva una opción de recompra y un porcentaje de una futura venta del jugador.

El FC Barcelona y la Real Sociedad han llegado a un acuerdo para el traspaso de Héctor Fort. El FC Barcelona se reserva una opción de recompra y un porcentaje de una futura venta. pic.twitter.com/7qe4GZg97t — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 29, 2026

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Según diversos medios, la Real Sociedad ha pagado a la entidad azulgrana unos ocho millones de euros por el 50% de la propiedad del futbolista.



Héctor Fort (Barcelona, 2006) se incorporó a La Masía en 2013 y, tras destacar en todas las categorías inferiores del Barcelona, debutó con el primer equipo en 2023 en un encuentro de la Liga de Campeones ante el Amberes.

Durante su etapa en el primer equipo azulgrana disputó 30 partidos antes de su cesión la temporada pasada (2025-26) al Elche, con el que firmó tres goles y dos asistencias en diecisiete partidos.

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Fort, de 20 años, es un defensa polivalente que puede jugar tanto en el lateral derecho, su posición natural, como en el izquierdo. Destaca por su velocidad por la banda y su capacidad de llegada al área.

✍️ Héctor Fort ya es txuri urdin. Ongi etorri, Héctor! Benvingut! pic.twitter.com/b0xuMw9R3q — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) August 29, 2026

Respecto al tema de Julián Álvarez, en el cuadro 'culé' esperan que el Atlético de Madrid recapacite y escuche la oferta por el argentino, quien también ha manifestado en varias oportunidades su deseo de vestir la camisa del conjunto 'azulgrana'.

No obstante, hasta ahora, la postura de los madrileños es no dejar salir a Álvarez al conjunto barcelonista, que ya se le acaba el tiempo en este mercado de fichajes para poder sentenciar el traspaso del argentino.