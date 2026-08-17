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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Lucumí dio el gran salto; así lo anunció la Juventus como su nuevo jugador

Jhon Lucumí dio el gran salto; así lo anunció la Juventus como su nuevo jugador

El defensor de la Selección Colombia, Jhon Lucumí, fue presentado como nuevo jugador de la Juventus. El vallecaucano firmó un contrato con la 'vecchia signora' hasta el 2030.

Por: EFE
Actualizado: 17 de ago, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Jhon Lucumí es nuevo jugador de la Juventus.
Jhon Lucumí es nuevo jugador de la Juventus.
Foto tomada del X de @juventusfc

El colombiano Jhon Lucumí se convirtió en nuevo jugador de la Juventus, con el que firmó un contrato hasta junio de 2030, procedente del Bologna, según informaron este lunes ambos clubes italianos.

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El defensa, de 27 años, jugó en la entidad 'rossoblu' las últimas cuatro temporadas, y disputó 152 partidos.

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Lucumí también debutó con el Bolonia en la Champions League, competición en la que marcó uno de sus dos goles con el conjunto italiano.

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Formado en las categorías inferiores del Deportivo Cali, el central colombiano debutó como profesional con 17 años.

Jhon Lucumí, nuevo jugador de la Juventus.
Jhon Lucumí, nuevo jugador de la Juventus.
Foto tomada del X de @juventusfc

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En 2018 fichó por el Genk belga, donde se consolidó como titular y destacó como uno de los defensas más importantes de la liga.

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Lucumí llegó a Italia en 2022 para incorporarse al Bolonia y ahora se pondrá a las órdenes de Luciano Spalleti en el conjunto 'bianconero', que disputará esta temporada la Liga Europa tras quedar la pasada campaña en sexta posición.

"El Juventus está fichando a un jugador en el mejor momento de su carrera, preparado para contribuir de inmediato al equipo de cara a la temporada 2026/27", concluyó el comunicado de la 'Vecchia Signora'.

El comunicado del Bologna sobre el traspaso de Lucumí a Juventus

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"El Bologna FC 1909 anuncia que ha vendido definitivamente los derechos sobre las actuaciones deportivas del defensa Jhon Lucumí al Juventus FC", se leyó en el escueto escrito de la entidad 'rossoblu' en su página web, este lunes 17 de agosto.

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