Linda Caicedo y una inesperada revelación en Real Madrid; "todavía no está al 100%"

El Real Madrid empató frente al Manchester City en el Joie Stadium, en la segunda jornada de la primera fase de la Women’s Champions League. Linda Caicedo adelantó a las merengues con un remate cruzado en la primera mitad (29’) y Shaw igualó el encuentro tras el descanso (51’). Las españolas pudieron llevarse los tres puntos tras volver a decantar el marcador a su favor en el 89’, pero la colegiada Silvia Gasperotti anuló el tanto de Silvia Cristóbal en una polémica jugada.

El encuentro comenzó con mucho ritmo y con ambos equipos buscando la portería rival. Fowler estuvo cerca de adelantar a las locales en el minuto 9 con un remate de cabeza tras un córner que tocó en el larguero. La casa blanca fue ganando protagonismo con el balón y, en el 20’, Schröder obligó a intervenir a Yamashita con un potente disparo con la izquierda desde dentro del área.

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El premio para el Real Madrid llegó en el 29’. Linda Caicedo culminó un rápido contragolpe del equipo con un remate cruzado con la derecha para poner por delante a las madridistas. Tras el 0-1, las de Pau Quesada mantuvieron el control y se marcharon por delante en el marcador al descanso.

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Tras el paso por los vestuarios, el conjunto inglés logró empatar con un remate de Shaw con la derecha desde dentro del área (51’). Real Madrid

buscó responder y Linda pudo firmar el 1-2 poco después, pero su disparo con la izquierda se marchó desviado.



El encuentro entró en una fase de ida y vuelta, con ocasiones para los dos equipos. En el 89’, Sílvia Cristóbal anotó el 1-2 con un gran disparo desde la frontal que se coló por la escuadra. Sin embargo, la colegiada anuló el gol al haber detenido previamente el juego tras chocarse con Mead y considerar que eso evitó que la defensa inglesa llegase al balón. Finalmente, el encuentro terminó en empate.

Luego del pitazo final, Pau Quesada, DT de las 'merengues', atendió a la prensa e hizo una sorpresiva revelación sobre Linda Caicedo. "Tuvo un pequeño problema en el verano y estaba lidiando con una lesión en el isquiotibial. Armamos un programa individual de acondicionamiento físico. Es una jugadora fantástica. Todavía no está al 100%, pero hoy dio una actuación fantástica y está mejorando en cada partido", contó al estratega.

On Linda Caicedo: "She had a bit of a problem in the summer & was carrying a hamstring injury. We put together an individual fitness programme. She is a fantastic player. She’s not quite 100% yet but put in a fantastic performance today & is getting better in every game." — Emma Sanders (@em_sandy) October 1, 2026