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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Linda Caicedo y una inesperada revelación en Real Madrid; "todavía no está al 100%"

Linda Caicedo y una inesperada revelación en Real Madrid; "todavía no está al 100%"

Pau Quesada, director técnico del Real Madrid, elogió a la colombiana Linda Caicedo, pero a la par sorprendió con un detalle sobre su estado físico.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de oct, 2026
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Linda Caicedo, delantera colombiana que milita en el Real Madrid femenino.
Linda Caicedo, delantera colombiana que milita en el Real Madrid femenino.
Foto oficial del Real Madrid femenino

El Real Madrid empató frente al Manchester City en el Joie Stadium, en la segunda jornada de la primera fase de la Women’s Champions League. Linda Caicedo adelantó a las merengues con un remate cruzado en la primera mitad (29’) y Shaw igualó el encuentro tras el descanso (51’). Las españolas pudieron llevarse los tres puntos tras volver a decantar el marcador a su favor en el 89’, pero la colegiada Silvia Gasperotti anuló el tanto de Silvia Cristóbal en una polémica jugada.

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El encuentro comenzó con mucho ritmo y con ambos equipos buscando la portería rival. Fowler estuvo cerca de adelantar a las locales en el minuto 9 con un remate de cabeza tras un córner que tocó en el larguero. La casa blanca fue ganando protagonismo con el balón y, en el 20’, Schröder obligó a intervenir a Yamashita con un potente disparo con la izquierda desde dentro del área.

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El premio para el Real Madrid llegó en el 29’. Linda Caicedo culminó un rápido contragolpe del equipo con un remate cruzado con la derecha para poner por delante a las madridistas. Tras el 0-1, las de Pau Quesada mantuvieron el control y se marcharon por delante en el marcador al descanso.

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Tras el paso por los vestuarios, el conjunto inglés logró empatar con un remate de Shaw con la derecha desde dentro del área (51’). Real Madrid
buscó responder y Linda pudo firmar el 1-2 poco después, pero su disparo con la izquierda se marchó desviado.

El encuentro entró en una fase de ida y vuelta, con ocasiones para los dos equipos. En el 89’, Sílvia Cristóbal anotó el 1-2 con un gran disparo desde la frontal que se coló por la escuadra. Sin embargo, la colegiada anuló el gol al haber detenido previamente el juego tras chocarse con Mead y considerar que eso evitó que la defensa inglesa llegase al balón. Finalmente, el encuentro terminó en empate.

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Luego del pitazo final, Pau Quesada, DT de las 'merengues', atendió a la prensa e hizo una sorpresiva revelación sobre Linda Caicedo. "Tuvo un pequeño problema en el verano y estaba lidiando con una lesión en el isquiotibial. Armamos un programa individual de acondicionamiento físico. Es una jugadora fantástica. Todavía no está al 100%, pero hoy dio una actuación fantástica y está mejorando en cada partido", contó al estratega.

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