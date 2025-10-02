Jhon Lucumí fue todo un 'muro' con Bolonia, que igualó 1-1 con Friburgo en la Europa League

El arquero turco del Lille, Berke Ozer, lideró el asalto (0-1) del conjunto francés al Olímpico de Roma, tras detener tres penaltis consecutivos en una jornada de la Europa League, en la que el Betis se impuso por 0-2 al Ludogoretes bajo el liderazgo de un gran Giovani Lo Celso, y Bolonia, con una buena actuación del colombiano Jhon Jáner Lucumí, igualó 1-1 con Friburgo.

El zaguero 'cafetero' al servicio de los 'rossoblù' tuvo un buen desempeño desde los números, al obtener un 8 de calificación según 'Sofascore'. Lucumí en los 90 minutos tuvo un pase clave, diez despejes, siete quites de balón y nueve recuperaciones. A esas estadísticas se le sumó 12 duelos ganados de 17 y una precisión en los pases del 82 por ciento.

Jhon Lucumí y sus números en Bolonia vs Friburgo por la Europa League Sofascore

Así se presentaron las acciones de la segunda jornada

Giovani Lo Celso, que abrió el marcador para el Betis a los treinta y un minutos con un sensacional zurdazo, dio origen con un no menos sobresaliente pase al definitivo 0-2, obra en propia meta del defensa español Francisco Javier Hidalgo Son.

Publicidad

Pero si un nombre destacó por encima de cualquier otro en esta segunda fecha de la Europa League fue el del guardameta otomano del Lille, Berke Ozer, que detuvo, nada más y nada menos, que tres penaltis consecutivos a menos de diez minutos para la conclusión.

Berke Ozer, arquero del Lille, en juego de la Europa League. AFP

Dos de ellos al delantero ucraniano Artem Dovbyk, exjugador del Girona, que tardará mucho tiempo en olvidar al cancerbero del Lille, tras ver como Ozer le adivinó por dos veces las intenciones.

Publicidad

Eso sí, tras adelantarse al lanzamiento del jugador ucraniano, lo que llevó al colegiado del encuentro, el belga Erik Lambrechts, a obligar repetir hasta en tres ocasiones la pena máxima.

Pero ni así lograron los jugadores del Roma batir a Berke Ozer, que también detuvo el tercer y ya definitivo penalti al atacante argentino Matías Soulé.

Toda una gesta que permitió al Lille, que ya se impuso al Brann noruego en la primera jornada, encadenar su segunda victoria consecutiva, tras hacer valer el gol (0-1) del islandés Hakon Haraldson a los seis minutos de juego.

Igualmente cuenta por victorias sus encuentros el Braga portugués , que dirige el español Carlos Vicens, tras imponerse este jueves por 0-2 en su visita al campo del Celtic de Glasgow.

Publicidad

Dos goles que no dejaron muy bien parados ni al veterano portero del Celtic Kasper Schmeichel ni a su defensa, ya que si en el primero, obra de Ricardo Horta, el guardameta danés falló de manera clara, en el segundo, obra de español Gabri Martínez, la zaga escocesa tampoco estuvo acertada.

Todo lo contrario que el cancerbero polaco del Bolonia, Lukas Skorupski, que salvó un punto para el conjunto italiano, tras impedir la victoria (1-1) del Friburgo alemán en el Renato Dall'Araco con una doble intervención a los 69 minutos a remates de Derry Scherhant y Jan-Niklas Beste.

Publicidad

Nada pudo impedir que el delantero Kerem Akturkoglu llevase a la victoria al Fenerbahce, tras firmar un doblete (2-1) ante el Niza, en un encuentro en el que el español Marco Asensio volvío a ser titular en la filas del conjunto otomano.