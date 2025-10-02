DT de James Rodríguez en León estuvo a punto de dirigir a Santa Fe; "se tardaron"

Santa Fe quedó eliminado en los cuartos de final de la Copa BetPlay a manos de Medellín, y en la Liga lucha por mantenerse en el selecto grupo de los ocho. Los 'leones' están siendo dirigidos de forma interina por Francisco López, luego de la salida de Jorge Bava con rumbo al Cerro Porteño de Paraguay. Lo cierto es que en las últimas horas se conocieron unas impactantes declaraciones desde México, ya que el actual DT de James Rodríguez en León sostuvo que estuvo en el radar de los santafereños.

La confesión la hizo el propio estratega de las 'fieras', Ignacio Ambriz, quien aseguró a la mesa de periodistas que lo entrevistaban que lo llamaron desde Colombia, le hablaron de Santa Fe, justo después de haberse reunido con los directivos del León. Complementó que si lo hubieran contactado unos días antes, seguro que aceptaba la propuesta.

"Y te comento algo, justamente saliendo de la reunión me hablan de Colombia que si me interesaba Santa Fe (porque se fue Jorge Bava al Cerro Porteño). Yo dije: 'se tardaron', si me hablan unos tres días antes y seguro digo que sí", fueron las palabras de Ambriz a un programa radial en territorio 'azteca'.

Hay que indicar que Ambriz, de 60 años, fue anunciado como entrenador del León el pasado 29 de septiembre, luego de que Eduardo Berizzo le comunicara a los 'mandamás' del club del estado de Guanajuato su decisión de dar un paso al costado, renuncia que fue aceptada en las 'panzas verdes'.

De otro lado, Jorge Bava, para esas mismas fechas era anunciado como timonel de uno de los grandes del fútbol paraguayo, Cerro Porteño.

Así las cosas, estas palabras por parte de Ambriz quedarán para el recuerdo ya que éste se prepara para su debut con León este sábado 4 de octubre en el Apertura mexicano 2025. Las 'fieras' reciben en el Nou Camp a Toluca en cumplimiento de la jornada número 12; a las 8:00 de la noche, en horario de Colombia, rodará el balón para este encuentro.



¿Cómo va Santa Fe en la Liga BetPlay II-2025?

Los 'leones' se ubican parcialmente en la séptima casilla de la tabla general con 20 puntos tras trece jornadas disputadas. Su próximo rival será Llaneros este domingo en el estadio El Campín. A las 2:00 de la tarde se dará el toque inicial a la pelota.