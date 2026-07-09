Jhon Lucumí subió acciones en gigante del fútbol italiano; todo por su buen Mundial con Colombia

El gran nivel que mostró Jhon Lucumí con la Selección Colombia en el Mundial de 2026 no solo dejó buenas sensaciones en el entorno del combinado nacional, sino que también volvió a ponerlo en el radar de uno de los clubes más importantes del fútbol italiano. El defensor central, figura durante la campaña de la Tricolor, continúa siendo uno de los principales objetivos de la Juventus para reforzar su zaga de cara a la próxima temporada.

De acuerdo con La Gazzetta dello Sport, la directiva del conjunto de Turín mantiene vivo el interés por el colombiano, a pesar de que la prioridad del mercado pasa por fichar un portero y un delantero centro.

"La prioridad son el portero y el delantero centro, pero la Juventus sigue interesada en la defensa. El nombre más atractivo sigue siendo el de Jhon Lucumí, del Bologna. El contrato del colombiano expira en un año (2027) y viene tras una gran actuación en el Mundial de América. Los Bianconeri se interesaron por el Bologna cuando no tenían muchas expectativas, y a finales de junio intentaron sin éxito un primer acercamiento al club de Saputo".El diario italiano también explicó que la Juventus no abandonó la operación tras ese primer intento y que, por el contrario, volvió a moverse en las últimas horas para tratar de acercarse al defensor cafetero.

"La falta de interés no ha desanimado al director general Giovanni Carnevali, que está dispuesto a intentarlo de nuevo. En las últimas horas, la Juventus ha vuelto a hacer un movimiento por Lucumí, cuya cláusula de rescisión es de 28 millones de euros. La Juventus está en la puja, pero no está sola: el éxito del defensa en el Mundial no ha pasado desapercibido en la adinerada Premier League. Los próximos días serán cruciales".La publicación deja claro que el excelente rendimiento de Lucumí con Colombia elevó aún más su cotización en el mercado europeo.



Los números del colombiano también respaldan su crecimiento. Desde su llegada al Bologna ha disputado 152 partidos, en los que marcó 2 goles, dio 4 asistencias, recibió 28 tarjetas amarillas y apenas fue expulsado una vez. Antes defendió los colores del Genk, donde acumuló 137 encuentros, 3 goles y 2 asistencias, mientras que en el Deportivo Cali jugó 53 compromisos.

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En total, Lucumí suma 342 partidos como profesional, con 5 goles, 6 asistencias, 50 tarjetas amarillas y 2 expulsiones, estadísticas que reflejan la experiencia y regularidad del zaguero colombiano.

Ahora, tras convertirse en uno de los defensores más destacados del Mundial con la Selección Colombia, el futuro de Jhon Lucumí parece estar más abierto que nunca. Juventus insiste en ficharlo, pero el interés de varios clubes de la Premier League promete convertir al colombiano en uno de los nombres más atractivos del mercado de verano europeo.