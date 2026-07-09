La Selección Suiza y el milagro que significó vencer a Colombia en el Mundial 2026

La eliminación de la Selección Colombia en los octavos de final del Mundial 2026 dejó una celebración histórica en Suiza. El equipo europeo derrotó al combinado dirigido por Néstor Lorenzo en la tanda de penaltis (4-3), después de igualar durante los 120 minutos, y consiguió una clasificación que la prensa de ese país calificó como un hecho sin precedentes.

El triunfo sobre Colombia no solo permitió a los suizos instalarse entre los ocho mejores de la Copa del Mundo, sino que también rompió una barrera que parecía imposible para una selección acostumbrada a quedarse en las primeras rondas de eliminación directa. Ahora, el conjunto helvético tendrá un desafío de máxima exigencia en los cuartos de final, donde se medirá con Argentina.

Acción de juego de Selección Colombia vs. Selección de Suiza Fotografía de: AFP

El diario 24 Heures destacó la magnitud de la hazaña y recordó que Suiza llevaba más de siete décadas esperando un logro de esta dimensión. "¡Por fin! Suiza lo ha logrado. Tras 72 años de espera, la selección suiza alcanza los cuartos de final. Por primera vez en su historia, ha ganado dos partidos de eliminación directa en un mismo gran torneo (Eurocopa y Mundial). Ahora se enfrentará a Argentina en cuartos de final, en una revancha del doloroso partido de octavos de final del Mundial de 2014", señaló el medio.



Además del impacto deportivo, la clasificación también representa un beneficio económico sin precedentes para el fútbol suizo. El periódico Blick reveló que avanzar a los cuartos de final supone el mayor premio que la Federación Suiza de Fútbol ha recibido en una Copa del Mundo.

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Según el medio, la SFV asegurará cerca de 15 millones de francos suizos (unos 16,23 millones de euros) por ubicarse entre los ocho mejores del torneo. Esa cifra supera los 12,5 millones de francos que obtuvo tras alcanzar los octavos de final del Mundial de Qatar 2022 e, incluso, es superior a los aproximadamente 12 millones de francos que habría recibido si hubiera caído frente a Colombia en esta edición.

Así, la victoria sobre la Selección Colombia quedó marcada como una de las páginas más importantes en la historia del fútbol suizo, tanto por el significado deportivo como por el impacto económico que representa antes de afrontar el reto de medirse con la vigente campeona del mundo, Argentina.