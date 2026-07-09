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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Juan Carlos Osorio se enfureció en debate con DT mexicano; "me deja hablar"

Juan Carlos Osorio se enfureció en debate con DT mexicano; "me deja hablar"

El entrenador colombiano Juan Carlos Osorio fue invitado a un programa de fútbol junto a otras figuras, pero terminó protagonizando una fuerte discusión.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de jul, 2026
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Juan Carlos Osorio Remo FC
Juan Carlos Osorio, técnico colombiano del Remo de Brasil - Foto:
Remo FC Oficial

El Mundial 2026 se encuentra en su recta final, luego que se conocieran los ocho clasificados a los cuartos de final que inician este jueves con el duelo entre Francia y Marruecos. Como es habitual, muchos programas de televisión se han enfocado en la Copa del mundo. Varios de ellos han procurado tener invitados y expertos en el tema. Tal vez el caso de un programa conocido como 'Los Maestros', en el cual estuvo presente el entrenador colombiano Juan Carlos Osorio, quien, en medio de una charla de conceptos, término en una fuerte discusión con otro colega.

Además de Osorio, la mesa de trabajo estaba conformada por el argentino Juan Pablo Sorín y los mexicanos, el Miguel 'El Piojo' Herrera y Ricardo La Volpe, junto a un conductor de la sección.

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En medio de la charla se estaba analizando a detalle el partido entre Argentina y Egipto, de los octavos de final de la cita orbital. Osorio estaba hablando sobre el concepto de defensa-ataque que para él se dio en el gol anulado a los africanos por una falta sobre un jugador argentino en el inicio de la acción.

La Volpe no pareció estar de acuerdo y dijo: "Voy a explicar algo porque no se puede hablar desde la calentura". A lo que Osorio explotó y le respondió: "Qué pena señor, usted se calienta y tiene derecho a calentarse. Yo estoy diciendo lo que yo vi. Entonces ahora tírela usted, diga lo que usted quiera y terminamos con su verdad absoluta".

La Volpe no se quedó callado y le gresca continuó: "Es que usted habla de defensa-ataque y yo quiero que la gente aprenda. Acá le pusieron un título a esto que dice los maestros", le replicó.

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"No, yo no soy maestro de nadie, yo siempre aclaro, doy mi opinión y respondo, maestro de nada", le alegó de inmediato Osorio.

La Volpe seguía sin entender que quería explicar Osorio y concluyó. "Es que ni yo entiendo qué es eso defensa ataque que usted está diciendo que presentó muy bien el técnico de Egipto. No entiendo esa estrategia porque le regaló la pelota argentina y el arquero vuelve a ser figura. ¿Qué es lo que me está explicando de defensa ataque?", cerró.

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Todo culminó con una curiosa propuesta del 'Piojo' Herrera: "Ahora vamos a hablar de Colombia".

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