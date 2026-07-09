Lionel Messi y un nuevo récord gracias al Mundial 2026; por encima de Cristiano Ronaldo

No se juega en una cancha y tampoco es un torneo FIFA, pero sí es oficial en el Registro Civil: si hubiese un mundial de nombres para recién nacidos, al menos en Chile, lo gana el argentino Lionel Messi. Mientras el Mundial 2026 ya tiene selecciones cuarto finalistas con jugadores que luchan por los récords de goleadores, muchas de las figuras de esos equipos ocupan entre los padres chilenos una posición privilegiada, sus hijos llevan sus nombres.

La ventaja del capitán argentino es amplia sobre todas las estrellas del fútbol mundial, entre los más de 10 mil niños que fueron inscritos desde enero de 2025 hasta la fecha en el país austral.

El ‘10’ de la 'Albiceleste', que amplió su leyenda en los Mundiales de fútbol al consolidar su liderato histórico entre los goleadores con 21 tantos y que también encabeza con 8 dianas la tabla del torneo de Estados Unidos Canadá y México, es el favorito con 4.085 niños llamados Lionel.

El fervor incluso llega hasta su apellido Messi, que del dorsal de su camiseta pasó a ser el nombre de pila de 45 bebés que fueron registrados. La victoria de la ‘pulga’ en las partidas de nacimiento en Chile alcanza a la histórica rivalidad futbolística que mantiene con el portugués ‘CR7’, quien aparece en segundo lugar entre las predilecciones del último año y medio.



Ronaldo fue elegido 2.208 veces como nombre, en tanto que Cristiano sumó 341. El rosarino trascendió sobre el delantero luso, que tampoco logró avanzar a los cuartos de final de la Copa del Mundo.

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La efervescencia del Mundial y la batalla entre las selecciones que buscan un cupo en semifinales también está presente en los bautizos chilenos, donde Inglaterra tiene una fuerte influencia. El capitán de los ‘Tres Leones’, Harry Kane, en pelea por la bota de oro del torneo con seis goles, tiene su afición chilena al acumular 1.923 inscritos con su nombre y 85 con su apellido.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo futbolistas del Mundial 2026 Fotografías de: AFP

Su compañero de selección y volante del Real Madrid también tiene admiradores, pero sus cifras son más modestas con 199 niños que se llaman Jude y apenas dos que usan el apellido Bellingham como primer nombre.

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Los dos principales rivales de Messi en la tabla de goles del certamen norteamericano con siete dianas cada uno no faltan a esta competencia: el francés Kylian Mbappé y el noruego Erling Haaland. El astro galo comienza a emerger en popularidad, dos niños tienen la rareza de llamarse Mbappé y otros 972 fueron apuntados como Kylian, en tanto que mucho más rezagado aparece el delantero del Manchester City.

Mientras Chile y Noruega compiten en el liderazgo de la exportación de salmón en el mundo, el nombre del ariete de la selección escandinava empieza a gustar tímidamente: 83 chilenos fueron llamados Erling en los últimos dieciocho meses y otros 14 Haaland.

Entre los clasificados a cuartos de final del Mundial 2026 que figuran registrados también está el español, figura del Barcelona, cuyo apellido Yamal fue preferido unas 177 veces sobre su nombre Lamine con solo dos apariciones.

El capitán de la selección de Marruecos y lateral derecho también tiene un lugar. Su nombre árabe Achraf, que significa “el más noble”, se inscribió una vez mientras que su apellido Hakimi, que quiere decir “sabio”, se utilizó seis veces.

gol de Achraf Hakimi con Marruecos AFP

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La oleada de nombres futbolísticos se ajusta estrechamente a la ley chilena que, aunque se rige por el principio de la libertad para la determinación de los nombres por parte de los progenitores, tiene límites claros que resguardan a los menores de un perjuicio moral.

La creatividad en Chile está permitida, como una gambeta, una chilena o un caño, pero los nombres extravagantes, ridículos o impropios de personas quedan prohibidos.En el recuerdo permanece Griezmann Mbappé, el niño nacido en 2022 en el país austral, cuyos padres bolivianos se apellidan Chambi y Pacaje.