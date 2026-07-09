Jannik Sinner vs. Novak Djokovic, EN VIVO: hora y dónde ver por TV la semifinal de Wimbledon 2026

Con aroma de revancha y de final adelantada, el serbio Novak Djokovic y el italiano Jannik Sinner se verán las caras el viernes por un puesto en la final de Wimbledon, cinco meses después de haberse medido en semifinales del Abierto de Australia, con triunfo del balcánico.

Vigente campeón del torneo londinense, Siner (N.1 del mundo), parte como claro favorito en los pronósticos para la semifinal con Djokovic.

Pero al arrancar el martes la victoria contra el canadiense Felix Auger-Aliassime al término del cuarto de final más largo de la historia del torneo (5h15), Djokovic recordó hasta qué punto sigue teniendo hambre de ese 25º título de Grand Slam, récord absoluto, que persigue sin descanso a sus 39 años.

Lejos queda ya su dubitativo inicio del torneo contra el chino Wu Yibing (102º), o el pequeño aviso en el gemelo izquierdo ante Auger-Aliassime: en Grand Slam, "nunca se puede excluir a Novak Djokovic" de la lista de aspirantes, sentencia el alemán Tommy Haas, antiguo número 2 del mundo.



La victoria en cinco sets de Djokovic en Melbourne, tras cinco derrotas consecutivas ante Sinner, "le ha dado muchísima confianza", estima el exjugador francés convertido en comentarista Fabrice Santoro.

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Estado del depósito de fuerzas

Siete veces campeón de Wimbledon, Djokovic derrotó a Sinner en semifinales sobre la pista dura de Melbourne en el Abierto de Australia, que ha conquistado en diez ocasiones, antes de caer en la final ante el español Carlos Alcaraz.

La dificultad de derrotar sucesivamente a los dos mejores jugadores actuales es, por cierto, el principal obstáculo que se interpone entre Djokovic y un 25º trofeo grande, repite hasta la saciedad el propio tenista de Belgrado.

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Lesionado en la muñeca derecha, Alcaraz es baja este año en Londres. Si vence a Sinner, Djokovic se enfrentaría en la final al número 3 del mundo, Alexander Zverev, o a la revelación británica del torneo, Arthur Féry (114º).

Queda por ver cuántas fuerzas le quedarán el viernes al serbio después de unos cuartos de final agotadores.

En Australia, "era el primer gran torneo del año, había llegado más fresco", sostuvo Djokovic.

Desde entonces, ha tenido que lidiar con una lesión en el hombro derecho y asumir resultados decepcionantes sobre tierra batida.

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Vencedor implacable de los cinco primeros Masters 1000 de la temporada, Sinner sufrió a su vez un brutal bajón física bajo el calor aplastante de la primera semana de Roland Garros.

Féry, la sorpresa del torneo

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Eliminado en segunda ronda en París mientras Alcaraz ya estaba fuera de juego, Sinner, patrón del circuito, dejó pasar así una magnífica oportunidad de adjudicarse el único título de Grand Slam que aún se le resiste.

Llegado a Londres sin haber disputado ningún torneo de preparación sobre hierba, Sinner necesitó cinco sets para arrancar la victoria en la primera ronda de Wimbledon ante el serbio Miomir Kecmanovic (50º).

Desde entonces no ha vuelto a enfrentarse a un duelo tan apretado, pero aun así no ha disipado todas las dudas.

Con más de 30°C previstos el viernes en Wimbledon, el calor también podría desempeñar un papel determinante en el desenlace del partido, aunque Sinner apenas pareció sufrir por las altas temperaturas el martes en los cuartos de final, donde derrotó en tres sets al alemán Jan-Lennard Struff (74º).

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Ante Djokovic, al que ha vencido seis veces en once enfrentamientos, "cada partido tiene su propia historia", opina el italiano.

En la segunda semifinal se enfrentarán el británico de origen francés Arthur Féry contra el reciente campeón de Roland Garros, Zverev.

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El alemán nunca ha ganado un torneo sobre hierba, mientras que Féry contará con el apoyo del público del All England Club.

Hora y dónde ver Jannik Sinner vs. Novak Djokovic

Fecha: viernes 10 de julio.

Hora: 9:10 a.m. (Hora Colombia).

Transmisión: ESPN - Disney Plus.