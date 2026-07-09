Zlatko Dalić se marchó Croacia y ahora suena como opción para ser técnico de la Selección Colombia

La Selección Colombia ya se disolvió después de su eliminación del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, luego de perder 4-3 en la definición por penaltis 4-3 con Suiza, en la ciudad de Vancouver. Y ahora, vienen los tiempos de análisis y definiciones pensando en un futuro y en el camino que conducirá a la Copa del Mundo 2030.

En ese sentido, uno de los temas que se deben definir en las próximas horas tiene que ver con la continuidad o no de Néstor Lorenzo, quien cumple su contrato finalizando el presente mes y en el seno de la Federación Colombiana de Fútbol se realizarán reuniones en las próximas semanas para tocar el tema.

Mientras que eso sucede, ya se empiezan a tejer versiones periodísticas con posibles candidatos para sentarse en el banquillo del seleccionado colombiano.

Julián Capera, periodista de Gol Caracol, informó en su cuenta de X que "un miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol volvió a manifestar interés al entorno de Zlatko Dalić, como cuenta @lorenzooleporee. Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Qatar, México y Corea del Sur también lo tienen en el radar, según su reporte. En Colombia todo está sujeto a la continuidad de Ramón Jesurún y la disputa jurídica que puede venir en los próximos días respecto a su reelección en el cargo de presidente".



Cabe indicar que la reelección de Jesurún como presidente de la FCF se encuentra en duda, tal y como lo precisó el diario El Tiempo este jueves. "De acuerdo a la norma, un dirigente puede ejercer hasta tres periodos seguidos de cuatro años, es decir, máximo 12 años continuos. El debate jurídico sobre la posible nueva reelección de Jesurún se centra en si tiene dos o tres periodos en el cargo, ya que fue elegido en 2015, en reemplazo de Luis Bedoya, quien salió de la presidencia en medio del escándalo del 'Fifagate', cuando se entregó a las autoridades de Estados Unidos", se indicó en una nota.

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Néstor Lorenzo; director técnico de la Selección Colombia

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En la emisión del miércoles 8 de julio del programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', nuestro director general Javier Hernández Bonnet informó que de seguir Jesurún, el profesor Lorenzo tendría altas posibilidades de continuar sentado en el banquillo del seleccionado colombiano.

Dalic y la dolorosa salida de su cargo como técnico de Croacia

Dalic, seleccionador de Croacia desde octubre de 2017 y durante los últimos 111 partidos, comunicó hace una semana a la federación de su país la finalización de su etapa al frente del equipo nacional, según informó el organismo en su página web.

En el Mundial 2026 fue eliminado en dieciseisavos por la selección de Portugal, con un gol en contra en el minuto 94 y con un tanto anulado después al conjunto balcánico.

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“Le agradecemos por creer en la selección croata desde el primer momento y por transmitir esa fe a los jugadores, logrando con ellos éxitos milagrosos de los que hablarán generaciones. Bajo su liderazgo, el fútbol croata ha escrito las páginas más bellas de su historia. Plata en Rusia, bronce en Catar, final de la Liga de Naciones...", se leyó en un comunicado de la Federación Croata.