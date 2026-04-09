Jhon Lucumí y una noche para el olvido; falló en un gol, sancionado y caída 3-1 con Aston Villa

El Aston Villa se impuso este jueves en Italia al Bolonia (1-3), en la ida de los cuartos de final de la Liga Europa, tras un doblete de Ollie Watkins y una gran actuación del portero argentino Emiliano 'Dibu' Martínez que dan ventaja al equipo del español Unai Emery de cara a la vuelta en Birmingham. El colombiano Jhon Lucumí no tuvo su mejor presentación, viendo una tarjeta amarilla que lo dejará afuera del siguiente encuentro, viéndose comprometido en el primer gol de los 'villanos' y de paso perdiendo el compromiso.

El partido dejó una destacada actuación de 'Dibu' Martínez, con varias paradas determinantes, incluida un tras un remate dirigido a una escuadra. La otra gran figura fue el delantero británico Watkins, autor de un doblete y que supo aprovechar al máximo las ocasiones de las que dispuso.

El conjunto italiano salió con la presión alta y dominando la posesión. Y aunque la primera ocasión clara fue para el Aston Villa en el minuto 11, los 'rossoblu' sometieron durante la primera mitad a un equipo inglés que no encontró la manera de hacerse con el balón.

El Bolonia incluso llegó a celebrar un gol. En el minuto 26, una brillante jugada de Rowe, que dejó el balón en bandeja al argentino Santiago Castro, terminó en un tanto validado por la tecnología de línea de gol. Sin embargo, cuando el Aston Villa ya se disponía a sacar de centro, la acción fue anulada por un fuera de juego milimétrico.



Pero en el fútbol manda el gol y aunque los italianos lo intentaron, el conjunto de Emery no perdonó. Tras un saque de esquina, en el que el portero Ravaglia llegó tarde al despeje, Konsa cabeceó a puerta vacía para adelantar al Aston Villa.

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Un jarro de agua fría para los 'rossoblu' a tan solo dos minutos del descanso, escenificado a través de su entrenador, Vicenzio Italiano, visiblemente enfadado cuando se dirigió al túnel de vestuarios.

Lo mismo le sucedió al equipo italiano al salir del túnel. Apenas cinco minutos después de reanudarse el juego, un error defensivo en la salida de balón lo aprovechó Ollie Watkins, que no perdonó. El delantero sacó partido de un mal pase y definió con un disparo entre las piernas del guardameta 'rossoblu'. Otro golpe para los de Italiano, que no lograron darle la vuelta al marcador.

Jhon Lucumí en Bolonia vs. Roma por la Europa League. AFP

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Tras una segunda parte disputada y equilibrada, en la que el Bolonia estuvo cerca de recortar distancias en varias ocasiones, el equipo local consiguió finalmente el gol en el minuto 90 gracias a Rowe, el atacante británico que asumió el liderazgo ofensivo y firmó una actuación muy destacada.

Sin embargo, en el último minuto del partido, con el tiempo casi cumplido, Watkings marcó el tercero para el Aston Villa después de un saque de esquina en el que remató a bocajarro.

Ambos equipos buscan su primera Liga Europa, mientras que Emery sueña con su quinto título, después de ganarlo en tres ocasiones con el Sevilla y otra con el Villarreal.

El Bolonia no pudo ganar en su estadio, un recinto histórico inaugurado en 1927, conectado con el pórtico más largo del mundo y coronado por su emblemática Torre de la Maratona. Intentará darle la vuelta a la situación contra los 'villanos', que harán valer el resultado en su estadio, el Villa Park, un templo del fútbol inglés.

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- Ficha técnica:

1 - Bolonia: Ravaglia; Joao Mario, Heggem, Lucumi, Miranda; Ferguson (Orsolini, m.67), Freuler (Cambiaghi, m.90), Pobega (Moro, m.67); Bernardeschi, Castro, Rowe.

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3 - Aston Villa: Martínez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; McGinn, Onana (Bogarde, m.80), Tielemans, Buendia (Bailey, m.88); Rogers (Maatsen, m.88), Watkins.

Goles: 0-1, m.44: Konsa; 0-2, m.51: Watkins; 1-2, m.90: Rowe; 1-3, m.94: Watkins.

Árbitro: Sandro Schärer (SUI). Mostró tarjeta amarilla a Lucumi (m.14) y a Pobega (m.65) por parte del Bolonia; y a Rogers (m.85) por parte del Aston Villa.

Incidencias: partido de ida de cuartos de final de la Liga Europa disputado en el Estadio Renato Dall'Ara, en Bolonia (norte de Italia). Se guardó un minuto de silencio en memoria del exjugador y exseleccionador rumano Mircea Lucescu, fallecido el pasado martes a los 80 años en Bucarest.