Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS LEAGUE
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Lucumí y una noche para el olvido; falló en un gol, sancionado y caída 3-1 con Aston Villa

Jhon Lucumí y una noche para el olvido; falló en un gol, sancionado y caída 3-1 con Aston Villa

Este jueves, el defensor central colombiano Jhon Lucumí no tuvo una buena presentación en Europa League en la derrota del Bolonia en la ida de los cuartos de final.

Por: EFE
Actualizado: 9 de abr, 2026
Comparta en:
Jhon Lucumí Bolonia vs Aston Villa
Jhon Lucumí en Bolonia vs Aston Villa - Foto:
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad