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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Golazo de Crystal Palace en Conference League; túnel al árbitro y chilena de Daniel Muñoz

Golazo de Crystal Palace en Conference League; túnel al árbitro y chilena de Daniel Muñoz

Por la ida de los cuartos de final, en el estadio Selhurst Park, Crystal Palace se hizo fuerte, ganando, gustando, goleando y firmando una espectacular anotación.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de abr, 2026
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Crystal Palace, con Daniel Muñoz como figura, venció a Fiorentina, por la Conference League
Crystal Palace, con Daniel Muñoz como figura, venció a Fiorentina, por la Conference League
Getty Images

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