Golazo de Crystal Palace en Conference League; túnel al árbitro y chilena de Daniel Muñoz

Jean-Philippe Mateta fue el artífice de la victoria por 3-0 del Crystal Palace sobre la Fiorentina en el partido de ida de los cuartos de final de la Conference League.

Mateta, que jugaba su primer partido como titular con el Palace desde que fracasara en enero su posible fichaje por el AC Milan, transformó un penalti en el minuto 24 tras una falta cometida por el defensa de la Fiorentina, Dodo, sobre Evann Guessand.

El delantero francés también participó en el segundo gol del Palace siete minutos más tarde, cuando Tyrick Mitchell remató a puerta, luego de un disparo a bocajarro de Mateta que había sido bloqueado por el arquero de la Fiorentina, David de Gea.

"Sigo trabajando duro y siempre estoy aquí para luchar por la victoria", declaró Mateta a 'TNT Sports'.



"Hoy lo hemos conseguido, pero aún no ha terminado. Nos queda un partido más en Italia", sentenció.

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La Fiorentina reaccionó tras el descanso: Giovanni Fabbian estrelló un balón en el poste en el minuto 51 y el portero Dean Henderson realizó dos paradas para los locales justo antes de la hora de juego.

Pero Ismaila Sarr aseguró que el Palace se lleve una cómoda ventaja a la Toscana la próxima semana al marcar de cabeza en el minuto 90.

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Al Palace o a la Fiorentina les espera una eliminatoria de semifinales contra el Shakhtar Donetsk o el AZ Alkmaar holandés.

Crystal Palace celebra su victoria sobre Fiorentina por la ida de los cuartos de final de la Conference League Getty Images

Vea el gol de Tyrick Mitchell con Crystal Palace vs. Fiorentina en Conference League