Jhon Solís, figura con Birmingham: vea acá su asistencia contra Middlesbrough en la Championship

Jhon Solís volvió a tener una buena actuación con Birmingham City en la Championship. Esta vez, el centrocampista colombiano se reportó con una asistencia en el empate a dos de su equipo frente al Middlesbrough, en compromiso válido por la octava jornada de la segunda división en Inglaterra.

El número '14' de los 'azules' asistió a Liam Millar, quien a los 55 de juego igualó la contienda para los dueños de casa en el St Andrew's Stadium.

Así fue como Solís recibió un pase cerca de la medular del área por parte de Tomoki Iwata, que anteriormente había hecho presión alta a la salida de Middlesbrough. Luego, el de Guacarí se hizo con el control del balón, y ante la presión de los zagueros rivales, lo mantuvo firmemente en sus pies. Y antes de que un adversario le pudiese quitar la esférica, se la dejó 'servida' a Millar que embocó rumbo a la red para el 1-1 parcial para la euforia de los hinchas del Birmingham en las tribunas.

Liam Millar 🤝 being good at football pic.twitter.com/uCCjfztyBl — Birmingham City FC (@BCFC) September 19, 2026

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Inmediatamente, Solís salió a celebrar con Millar y el resto de sus compañeros de equipo. Hay que precisar que el volante, de 21 años, estuvo todo el compromiso que finalmente concluyó 2-2.



Vea acá el video de la asistencia de Jhon Solís HOY con Birmingham City en la Championship:

*(La asistencia de gol de Jhon Solís va desde el minuto 1:29 hasta el 1:39)

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¿Cómo va el Birmingham City en la Championship?

El empate 1-1 dejó al elenco donde milita el colombiano Jhon Solís con once puntos en ocho partidos disputados en la actual campaña, ubicándose en la décima casilla de la tabla general.

Mientras que el Middlesbrough llegó a 15 unidades tras ocho fechas, instalándose en el tercer puesto de la clasificación de la Championship.

¿Cuándo vuelve a jugar al Birmingham City?

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El calendario del fútbol inglés indica que será el 10 de octubre frente al Albion, en condición de visitante, a partir de las 6:30 de la mañana, en horario de Colombia.