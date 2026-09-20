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A qué hora y dónde ver HOY, por TV, el Mundial de ciclismo, con Evenepoel, Del Toro y Seixas

En Montreal, Canadá, este domingo 20 de septiembre se abre el telón de una nueva edición del Mundial de ciclismo, con la presencia de varios de los mejores corredores.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 20 de sept, 2026
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Remco Evenepoel, ciclista belga, es favorito a ganar la contrarreloj del Mundial de ciclismo 2026
Remco Evenepoel, ciclista belga, es favorito a ganar la contrarreloj del Mundial de ciclismo 2026
AFP

El belga Remco Evenepoel y la suiza Marlen Reusser tratarán de defender sus títulos de campeones del mundo de contrarreloj el domingo en Montreal (Canadá), en un recorrido más bien llano de 39,2 km que será exactamente el mismo para hombres y mujeres.

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Los grandes rodadores abren el baile en esta primera jornada de los Mundiales de ciclismo en ruta, que se disputan hasta el 27 de septiembre.

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Tras salir de la avenida du Parc, una de las grandes arterias del centro de la metrópolis quebequense, los corredores y las corredoras cruzarán el río San Lorenzo para adentrarse en el circuito Gilles Villeneuve, que acoge el Gran Premio de Fórmula 1, antes de regresar hacia el Viejo Montreal para una llegada en subida al parque Jeanne Mance.

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Esta último pequeño ascenso es la única dificultad real de un recorrido rápido que solo presenta 220 metros de desnivel positivo y debería favorecer a los especialistas en la crono.

A qué hora y dónde ver la contrarreloj del Mundial de ciclismo 2026

Día: domingo 20 de septiembre.
Hora: 11:45 a.m. (hora de Colombia).
Transmisión: Directv Sports / DGO.

Remco Evenepoel, ciclista belga y favorito a ganar la contrarreloj del Mjundial de ciclismo 2026
Remco Evenepoel, ciclista belga y favorito a ganar la contrarreloj del Mjundial de ciclismo 2026
AFP

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Del Toro y Seixas presentes

Remco Evenepoel es el gran favorito entre los hombres para lograr un cuarto título en cuatro años, algo que nunca se conseguió, ya que Fabian Cancellara y Tony Martin fueron campeones del mundo contrarreloj en cuatro ocasiones, pero no de forma consecutiva.

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Sus principales adversarios deberían ser el italiano Filippo Ganna, campeón del mundo en 2020 y 2021, y el suizo Stefan Küng, ganador de la contrarreloj de la Vuelta a España la semana pasada.

El joven británico Callum Thornley aspira a una medalla, mientras que los franceses Paul Seixas y Bruno Armirail llegan con "ambiciones".

El mexicano Isaac del Toro, uno de los favoritos de la prueba en ruta del domingo siguiente junto con Evenepoel y Seixas, también parte con opciones.

Colombia estará representada en la crono élite masculina por Walter Vargas y Brandon Rivera. Pablo Castrillo e Iván Romeo lucirán los colores de España.

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En la prueba femenina, la suiza Marlen Reusser, favorecida por un recorrido en el que podrá desplegar toda su potencia, defenderá su título frente, sobre todo, a la neerlandesa Demi Vollering y a la británica Zoe Backsted.

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