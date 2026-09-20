Miguel Borja, al Premio Puskas; vea su golazo de chilena con América vs Chivas, en México

Miguel Borja está intratable en México. El pasado 12 de septiembre, debutó con la camiseta de América, en la derrota 4-3 frente a Cruz Azul y se reportó con un gol, en tan solo 12 minutos en cancha. Ahora, contra las Chivas de Guadalajara, en uno de los clásicos más importantes de la Liga MX, dijo presente por duplicado.

Las 'águilas' la pasaban mal, ya que perdían 0-2 en su casa, hasta que apareció el delantero colombiano. El primero de ellos fue una 'obra de arte', ya que al minuto 70', se inventó una chilena para inflar las redes y descontar, desatando la locura de los aficionados. Posteriormente, al 74', volvió a marcar para el 2-2 final.

Vea el gol de chilena de Miguel Borja con América vs Chivas en la Liga MX

¡GO-LA-ZO! ¡GO-LA-ZO! ¡GO-LA-ZO! Miguel Borja con el primero a nuestro favor con una chilena increíble 🤯👌#ElClásicoDeMéxico pic.twitter.com/NFGNwFLubV — Club América (@ClubAmerica) September 20, 2026