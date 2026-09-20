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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Miguel Borja, al Premio Puskas; vea su golazo de chilena con América vs Chivas, en México

Miguel Borja, al Premio Puskas; vea su golazo de chilena con América vs Chivas, en México

En un su primer clásico, en la Liga MX, y cuando las 'aguilas' perdían 0-2, en su casa, apareció el delantero colombiano, Miguel Borja, para hacer esta genialidad.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de sept, 2026
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Miguel Borja anotó un golazo de chilena con América de México contra Chivas de Guadalajara
Miguel Borja anotó un golazo de chilena con América de México contra Chivas de Guadalajara
Twitter de América de México

Miguel Borja está intratable en México. El pasado 12 de septiembre, debutó con la camiseta de América, en la derrota 4-3 frente a Cruz Azul y se reportó con un gol, en tan solo 12 minutos en cancha. Ahora, contra las Chivas de Guadalajara, en uno de los clásicos más importantes de la Liga MX, dijo presente por duplicado.

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Las 'águilas' la pasaban mal, ya que perdían 0-2 en su casa, hasta que apareció el delantero colombiano. El primero de ellos fue una 'obra de arte', ya que al minuto 70', se inventó una chilena para inflar las redes y descontar, desatando la locura de los aficionados. Posteriormente, al 74', volvió a marcar para el 2-2 final.

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