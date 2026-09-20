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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Kevin Mier cometió un grave error que terminó en gol de Monterrey y derrota de Cruz Azul

Kevin Mier cometió un grave error que terminó en gol de Monterrey y derrota de Cruz Azul

Las críticas desde territorio mexicano contra el arquero colombiano, Kevin Mier, no paran y más después del fallo que protagonizó en este partido.

Por: AFP
Actualizado: 20 de sept, 2026
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Kevin Mier, guardameta colombiano de Cruz Azul, en el partido contra Monterrey por la Liga MX
Kevin Mier, guardameta colombiano de Cruz Azul, en el partido contra Monterrey por la Liga MX
AFP

En el estadio BBVA, los Rayados del Monterrey vencieron 1-0 a la Máquina del Cruz Azul que buscaba resarcirse de la derrota de media semana ante el Inter Miami por la Campeones Cup.

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Los Rayados del entrenador argentino Matías Almeyda llegaron a 13 puntos y subieron al séptimo lugar.

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La Máquina dirigida por el mexicano Joel Huiqui quedó con 15 unidades en la cuarta posición.

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Al minuto 7, el colombiano, Kevin Mier, portero del Cruz Azul, falló en su intento de salir jugando ante dos atacantes del Monterrey, la pelota quedó fuera del área y desde ahí César Garza firmó el 1-0.

En duelo de entrenadores argentinos celebrado en el estadio Jalisco, el Atlas de Hernán Crespo rescató el empate 1-1 ante los Pumas de Esteban Solari.

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Los Zorros de Crespo acumularon su cuarto juego sin victoria y se colocaron en la sexta posición con 14 puntos.

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Los felinos de Solari son undécimos con 12 unidades.

Kevin Mier, guardameta colombiano de Cruz Azul, en un partido de la Liga MX
Kevin Mier, guardameta colombiano de Cruz Azul, en un partido de la Liga MX
AFP

Los Pumas consiguieron el 1-0 al minuto 23 con un vistoso remate de talón del venezolano Ángel Azuaje.

El portugués Luis Esteves firmó el 1-1 para el Atlas con un remate frontal en el área, al 45'+6.

Willer Ditta y Lionel Messi en Inter Miami vs. Cruz Azul.
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Lionel Messi amargó a Willer Ditta y Kevin Mier e Inter Miami ganó la Campeones Cup; 2-0 a Cruz Azul

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Óscar Perea, colombiano del América.
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Vea el gol de Óscar Perea a Kevin Mier en Cruz Azul vs. América, en la Liga MX

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