Kevin Mier cometió un grave error que terminó en gol de Monterrey y derrota de Cruz Azul

En el estadio BBVA, los Rayados del Monterrey vencieron 1-0 a la Máquina del Cruz Azul que buscaba resarcirse de la derrota de media semana ante el Inter Miami por la Campeones Cup.

Los Rayados del entrenador argentino Matías Almeyda llegaron a 13 puntos y subieron al séptimo lugar.

La Máquina dirigida por el mexicano Joel Huiqui quedó con 15 unidades en la cuarta posición.

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Al minuto 7, el colombiano, Kevin Mier, portero del Cruz Azul, falló en su intento de salir jugando ante dos atacantes del Monterrey, la pelota quedó fuera del área y desde ahí César Garza firmó el 1-0.



En duelo de entrenadores argentinos celebrado en el estadio Jalisco, el Atlas de Hernán Crespo rescató el empate 1-1 ante los Pumas de Esteban Solari.

Nada contra Kevin Mier, pero si fuera Mexicano hace ya MUCHO tiempo que lo hubieran sentado. Error tras error y nadie se explica como sigue siendo titular pic.twitter.com/NCFEbmUcKt — Analistas APP descárgala (@SomosAnalistas_) September 20, 2026

Los Zorros de Crespo acumularon su cuarto juego sin victoria y se colocaron en la sexta posición con 14 puntos.

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Los felinos de Solari son undécimos con 12 unidades.

Kevin Mier, guardameta colombiano de Cruz Azul, en un partido de la Liga MX AFP

Los Pumas consiguieron el 1-0 al minuto 23 con un vistoso remate de talón del venezolano Ángel Azuaje.

El portugués Luis Esteves firmó el 1-1 para el Atlas con un remate frontal en el área, al 45'+6.